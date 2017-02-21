«Фонтанка» за 60 секунд — 21 февраля

Цивилизованных ярмарок в Петербурге не будет. Вообще. Не заслужили. С прибоем рынка город не сдюжил.

Зато суд запретил торговать матрешками и плюшевыми ушанками возле крейсера «Аврора». Уж лучше ни разу сорок раз, чем лотки на фоне легенды.

Глава смольнинского управления социального питания хотела пожить «в элитной квартире» на Рубинштейна. Имеет человек такое право. Но квартира оказалась настолько нехорошей, что хоть святых выноси.

Федеральное агентство научных организаций потребовало от директора Пулковской обсерватории Назара Ихсанова отозвать согласование жилой застройки в трехкилометровой защитной зоне учреждения. Оказалось, с агентством — а оно, на минуточку, значится учредителем обсерватории — не посоветовались, прежде чем портить вид на звезды.

В Горизбиркоме тоже хотят отметить День защитника Отечества как люди. Референдум про сухой закон не согласовали. Дело в том, что заявку… как бы это сказать… стряпали как будто не совсем на трезвую голову.

Нобелевский лауреат по литературе Орхан Памук прочитал в университете открытую лекцию о Достоевском и турецкой литературе. И заявил, что не может современный писатель оставаться в стороне от политики. В это время где-то улыбался во сне Захар Прилепин.

Петербургские судебные приставы несколько лет пытались получить 2,6 млн налогов за уникальный самолет, который ремонтировал на голом энтузиазме бывший летчик Поддубный. Спас лайнер анонимный спонсор. Теперь, наверное, полетит.

С утра пораньше на Невском проспекте полиция гонялась за «Жигулями», нарушавшими ПДД направо и налево. Остановить бешеное ТС удалось только после нескольких выстрелов из табельного оружия. Даже видеорегистратор ГИБДД удивился.

А накануне в Петроградском районе красиво спикировал с набережной в реку автомобиль. Кадры ужасающие. Но все живы и здоровы.

А благотворительная организация «Ночлежка» собирает блины для своих подопечных на Масленицу. Сдать угощения можно до 26 февраля по адресу: Боровая улица, 112Б (вход с Расстанной улицы, около дома 1). Первый блин, который комом, на Руси всегда отдавали нуждающимся. Чтите традиции.