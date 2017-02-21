Смольный создал компанию по курортному развитию Сестрорецка

Компания АО "Авенариум+" займётся развитием Сестрорецка и прибрежных посёлков Курортного района Петербурга. В них появятся общественные пространства и центры отдыха для горожан.

Как сообщил "Фонтанке" 21 февраля глава комитета имущественных отношений Александр Семчуков, ведомство создало подконтрольное АО "Авенариум+".

"Компания будет заниматься вовлечением в оборот и реконструкцией деревянных домов, принадлежащих городу, и созданием комфортной среды – логистики, точек притяжения, – пояснил Александр Семчуков. – Это должен быть курорт. Вы видели, какое там количество шлагбаумов?"

В этом году в бюджете уже заложены субсидии "Авенариуму" – 70 млн рублей. Они предусмотрены на создание детского оздоровительного лагеря, указано в законе.

Развитие курорта начнётся с Сестрорецка и затем распространится на другие приморские посёлки, говорят в КИО. Идею разработать программу развития Сестрорецка в 2015-м озвучил вице-губернатор Михаил Мокрецов. Тогда Смольный заявлял о новых общественных пространствах, пешеходных улицах и центрах отдыха для детей.