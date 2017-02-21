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21.02.2017 19:06
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Трамп накаркал?

В чем причина беспорядков, произошедших 20 февраля в пригороде Стокгольма? Как воспринимают произошедшее местные жители, будет ли Швеция ужесточать миграционную политику в случае повторения подобных инцидентов? В эфире [Фонтанка.Офис] рассказал шведский журналист Малькольм Дикселиус.
Трамп накаркал?
фото с сайта twitter.com

В минувшую субботу, 18 февраля, американский президент Дональд Трамп в качестве доказательства необходимости ужесточения правил въезда в США привел в пример Швецию, в которой, по его словам, миграционная политика оставляет желать лучшего. "Посмотрите, что случилось вчера вечером в Швеции. Кто бы мог в такое поверить? У них сейчас такие проблемы, какие они себе и представить не могли", – заявил он, чем сильно удивил всех. Особенно – жителей Швеции, ведь накануне выступления Трампа в этой скандинавской стране никаких беспорядков не было.

Но беспорядки с поджогами машин и разграблением местных магазинов произошли в Швеции http://www.fontanka.ru/2017/02/21/007/ – после выступления американского президента. 20 февраля стокгольмские полицейские попытались задержать находящегося в розыске мигранта, но в итоге оказались под градом камней. Несколько десятков молодых людей принялись жечь автомобили и грабить расположенные поблизости лавки и магазины. Полицейские в ответ произвели несколько предупредительных выстрелов. В результате учиненного погрома пострадали два местных жителя, в том числе, владелец одного из разграбленных магазинов. Порядок удалось восстановить ближе к полуночи.

О том, что случилось на севере шведской столицы, узнали в эфире интернет-канала [Фонтанка.Офис] у бывшего корреспондента шведского телевидения в России, журналиста Малькольма Диксеулиса.

Малькольм, что у Вас там произошло? Можете ли Вы оценить масштаб случившегося?

Малькольм Дикселиус: Масштаб беспорядков был не очень большим. Сначала был рейд полиции, которая ловила одного находящегося в розыске человека. Это вызвало недовольство у некоторых жителей района Ринкебю. Они стали бросать камни в полицейских.

А кто первым начал? Есть неподтвержденная информация, что полиция открыла огонь, и лишь потом полицейских стали закидывать камнями.

М.Д. Полицейские открыли огонь только после того, как почувствовали реальную угрозу. Ведь полицейских сначала было немного, всего одна машина. Все это происходило в пригороде Стокгольма, который называется Ринкебю. Этот район давно населен мигрантами. Это мигранты не первого поколения. Район считается достаточно спокойным и тихим, поэтому то, что произошло, стало для полицейских неприятным сюрпризом.

Сама ситуация, согласитесь, отчасти напоминает то, что периодически происходит в пригородах Парижа?

М.Д. Совершенно верно. Но я отмечу, что от подобных беспорядков страдают в основном сами живущие там эмигранты, поскольку это их машины горят, и их магазины грабят. Кстати, жители таких районов в Стокгольме сами часто жалуются, что у них там мало полиции. Не случайно наш отвечающий за полицию министр (министр внутренних дел Швеции Андерс Игеман – прим. ред.) заявил сегодня, что в Ринкебю будет открыт новый полицейский участок.

Многие жители Стокгольма даже не слышали о том, что у них в городе произошли беспорядки.

М.Д. Вполне возможно. Как я уже сказал, по масштабу эти беспорядки были незначительными. В других районах случались беспорядки намного серьезнее. О том, что случилось в Ринкебю, конечно, сообщили все СМИ, но главная новость сегодняшнего дня связана не с этими беспорядками, а со встречей шведского и российского министров иностранных дел. Три года на таком высоком уровне Россия и Швеция не контактировали, и вот теперь это произошло. (Сегодняшняя встреча главы МИДа РФ Сергея Лаврова и его шведской коллеги Маргот Вальстрем стала первой их встречей с декабря 2014 г. – прим. ред.)

Неужели в Швеции не нашлось тех, кто связывает эти два события, беспорядки в Стокгольме и встречу наших министров, между собой?

М.Д. Лично я никакой связи не вижу. Правда, в выходные был один репортаж о том, что в сюжетах на российском телевидении волну миграции в Швецию часто связывают с ухудшением криминогенной обстановки. Нам тогда показалось, что появление подобных сюжетов на российском ТВ может быть связано с грядущей встречей министров. Будто бы россиянам хотят показать, что в Швеции не все хорошо, и что мы страдаем от наплыва мигрантов.

А то, что произошло накануне в Ринкебю, разве не свидетельствует именно об этом?

М.Д. На мой взгляд, то, что случилось вчера, это развитие давнего конфликта между проживающей в Ринкебю молодежью и полицией.

А как бы Вы прокомментировали недавнее заявление американского президента Трампа, который несколько дней назад вдруг заговорил о Швеции, в которой якобы что-то произошло? Может быть, это было такое предупреждение, и Трамп что-то знал?

М.Д. Мы были очень удивлены этому заявлению, но потом стало ясно, что Трамп просто что-то напутал. Он, кстати, всегда сгущает краски, когда говорит о ситуации в Европе. Сейчас слова Трампа о Швеции у нас обсуждаю активно. Интересно, что он о нас думает. Кстати, тот же министр внутренних дел Швеции Игеман постоянно рассуждает о том, что в районах, где проживает много мигрантов, необходимо активнее поддерживать правопорядок. Министр находится под сильным давлением. Прежде всего, со стороны жителей таких районов. Это они требуют от полиции усиления мер по противодействию бандам. Еще раз подчеркну, что большая часть жителей таких районов живет спокойно и мирно, и это они требуют от правительства защитить их права.

Вы называете участников беспорядков представителями неких банд. Действительно ли проблема криминала стоит настолько остро? Чем занимаются эти банды?

М.Д. Главная проблема – наркотики и связанные с ними преступления. Если бы их не было, в шведских тюрьмах сидело бы совсем мало людей. Мальчиков вербуют, и потом эти мальчики бросают камни в полицейских. Их престиж в бандитских группировках благодаря таким выходкам повышается.

А это характерно только для Ринкебю? Каков масштаб проблемы?

М.Д. В связи с большой волной мигрантов в Швеции появилось много тех, кто проживает в стране нелегально. Они находятся под угрозой того, что их рано или поздно поймают и выбросят из страны. Они боятся любой проверки, боятся полиции, вот и выступают агрессивно. По прогнозам, только в этом году из Швеции могут выдворить порядка 20 тысяч человек. Мы, как и Германия, очень долго держали свои границы открытыми. Только за 2015 год к нам прибыло 160 тысяч эмигрантов. Сейчас число прибывающих к нам людей значительно ниже, – в прошлом году было около 30 тысяч. Примерно столько же ожидается и в этом году. Швеция действует в рамках общеевропейских правил и старается строго придерживаться этих норм.

Насколько важна тема миграции в шведской политике?

М.Д. Не уверен, что тема мигрантов станет главной темой будущих выборов в 2018 году. Увидим. В Швеции существует одна партия, которая постоянно связывает наши проблемы с мигрантами. Эта партия на прошлых выборах получила от 15 до 20 %, и это стало для многих неожиданным. Сейчас, когда само правительство придерживается более жесткой политики в этом вопросе, правым и крайне правым будет сложнее сыграть на этой теме. Они оказались лишены главного своего оружия. У шведских политиков сейчас сложилось единое понимание того, что оставлять границы открытыми нельзя.

То есть «правый поворот», о котором, как о характерном для многих европейских стран явлении, сейчас многие говорят – это не про Швецию?

М.Д. Мы вне этого процесса. В Швеции давно не видно правых экстремистов, которые, допустим, были заметны в начале 90-х. Такая партия недовольных Евросоюзом и мигрантами просуществовала у нас недолго, но потом исчезла из политики. Швеция остается одной из самых открытых стран в Европе. Не надо забывать, что мигранты приносят Европе пользу. Шведы прекрасно это понимают, и шведская политика в этом отношении, не без проблем, конечно, но в целом очень успешна.

[Фонтанка.Офис]


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