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21.02.2017 18:40

Большегруз, брошенный после ДТП в Ленобласти, «разули» на 100 тысяч

Полиция Лодейнопольского района Ленинградской области расследует кражу на трассе после аварии с большегрузом.

Как стало известно 21 февраля, авария на автодороге Лодейное Поле – Тихвин – Будогощь в районе деревни Приозеро произошла еще в ноябре 2016 года. Тягач вылетел в кювет, а водитель уехал.

Что осталось от брошенной в снегу машины, стало известно позже – после того, как организовали эвакуацию и подключилась полиция.

Подробности читайте на «Водителе Петербурга»


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