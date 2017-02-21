СМИ узнали о «враждебном» сигнале Трампа Евросоюзу

Главный советник президента США Стивен Бэннон встретился с послом Германии Питером Виттигом и анонсировал новый «враждебный» курс американского правительства по отношению к Евросоюзу. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники, знакомые с содержанием переговоров.

Источники Reuters отмечают, что Бэннон в ходе встречи с Виттигом назвал Евросоюз «ущербной конструкцией». «У Белого дома нет понимания, что распад Евросоюза будет иметь серьезные последствия», — отметил собеседник агентства.

Встреча, по информации агентства, состоялась за неделю до того, как вице-президент США Майк Пенс совершил свой первый визит в Европу, где встретился с руководителями Евросоюза и заверил их, что США остаются «верным другом» ЕС. Соединенные Штаты и Евросоюз «объединяют общее наследие, общие ценности и общая цель укрепления мира», отметил он. Вице-президент также заявил о «нерушимости НАТО». Визит Пенса в Евросоюз проходил на фоне обеспокоенности европейских лидеров по поводу призывов президента Дональда Трампа к странам ЕС выйти из объединения.