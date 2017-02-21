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21.02.2017 18:38
4 Комментариев

Слово пастырей

В день крестного хода вокруг Исаакия верующие прослушали проповеди двух сановников. Архиепископ Амвросий извинился за церковную агрессию. Митрополит Варсонофий, тем временем, грозил карами богохульникам. «Фонтанка» сравнила тексты.
Слово пастырей
Пётр Ковалёв/Интерпресс

Подготовка ко второму крестному ходу велась с помощью епархиальных циркуляров и агрессивного пиара в соцсетях. Ректор Санкт-Петербургской духовной академии архиепископ Амвросий, выступив перед тысячами, снял напряжение миролюбивой проповедью. В это же время глава петербургских священников митрополит Варсонофий произнес свою речь.

В воскресенье, 19 февраля, по православному календарю стартовала мясопустная неделя. Традиция предписывает говорить с амвона о страшном (последнем) суде. Но каждый священнослужитель самостоятельно решает, в каком ключе доносить свои мысли до паствы.

С началом мясопустной совпал крестный ход вокруг Исаакия – своеобразный ответ епархии на гражданские протесты. К тому времени в Петербурге уже было известно, что Кремль скептически оценил своеволие городских и церковных властей, и публичное выступление каждого священнослужителя по умолчанию имело тематический окрас.

В Исаакии проповедь читал ректор Санкт-Петербургской духовной академии архиепископ Петергофский Амвросий. Митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий, считающийся главным поборником передачи Исаакия церкви, тоже не остался без аудитории. Его слушали несколько десятков человек в храме на Серафимовском кладбище.

скриншот с сайта mitropolia.spb.ru

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Архиепископ Петергофский Амвросий. В миру Виталий Ермаков, 46 лет. Родился в Курской области. Послушником стал в 1982 году. В Московскую духовную академию поступил после армии. Пострижен в монашество в 23 года.

Кандидат богословия. Имеет два светских образования. Окончил Российскую академию госслужбы по программе «Основы государственно-церковных отношений» и Институт дружбы народов Кавказа (Ставрополь) по специальности «Психология». До Петербурга служил в Кемеровской и Московской епархиях. Ректор Санкт-Петербургских духовных школ с 2008 года. В сан архиепископа возведен в феврале 2014-го.

Митрополит Петербургский и Ладожский Варсонофий. В миру Анатолий Судаков, 56 лет. Родился в Саратовской области. Пострижен в монашество в 22 года. В 1986 году окончил Московскую духовную академию. Во время обучения в Московских духовных школах каникулярное время ежегодно проводил в Пюхтицком женском монастыре в Эстонии, где не раз помогал будущему патриарху Алексию Второму. До Петербурга служил в Пензенской и Саранской епархиях, управделами Московской патриархии, Мордовской митрополии. Митрополит с февраля 2010 года. В Петербург переехал в марте 2014 года.

Варсонофий, рассуждая о судных днях, напомнил о неотвратимости наказания:

«Мы слышали в Евангелии, что Господь открыл, как будет проходить последний суд. Когда случаются злодеяния, многие спрашивают, почему Господь не наказывает за них. Всему свое время».

По Исаакию разносились слова Амвросия:

«Хочу говорить о Христе и любви. Страшный суд – это суд любви. Без любви к человеку невозможны справедливость и закон. Страшный суд – это вопрос, любил ли ты кого-нибудь».

Варсонофий выбрал другой тон:

«Когда мы слушаем Евангелие, должны исполнять его… Совершится Страшный Суд. Некоторые пытаются связать жизнь пополам с грехом – вроде до Второго пришествия далеко, нет еще признаков, которые указаны в Евангелии, еще не пришел антихрист. Но смерть ходит за нами по пятам. Нужно быть готовыми каждый день».

Амвросий не отделял себя от паствы:

«Мы пытаемся тщетно улучшить мир, найти справедливость, хотим выигрывать политически и социально, и в этой игре не поступаемся ничем, даже верой и святыней. Тратим часы, рассуждая о правильности поступков других людей, делим людей на своих, которые должны иметь наши взгляды, и чужих, которых мы должны сокрушить. И не делаем ничего, что спасет в час страшного суда».

Варсонофий торопил:

"Мы уже сегодня должны сделать выбор: на правую или левую сторону от Судии Вселенной хотим встать. На правую встанут те, кто исправил жизнь покаянием, слезами, очистил душу. А слева встанут те, кто все делал вопреки заповедям Божиим и так испачкал душу, что предстанет в лохмотьях и весь израненный грехами».

Амвросий пытался спроецировать Евангелие на гражданские ценности:

«"Смотрите, как бы свобода ваша не стала причиной падения", – предупреждал апостол Павел христиан своего времени. Эти слова сказаны и нам. Свобода без любви во Христе очень быстро становится свободой для одного и понуждением для другого. Граница свободы христианина лежит там, где начинается свобода личности ближнего, свобода другого человека».

Варсонофий делился личным опытом:

«Я был свидетелем наказаний, когда Господь карал богохульников. Эти люди погибали естественным путем. Они занимали высокие должности в советское время, были директорами школ, кем-то еще. Но выступали против Бога. Они получили наказание при жизни».

Амвросий призывал к милосердию:

«Не воздвигайте стен между собой и другими. Не ищите разделяющих различий между людьми, старайтесь не классифицировать их по признакам и относитесь ко всем с одинаковой благожелательностью. Не проводите тождество между человеком и его грехами, ошибками и слабостями. Умейте прощать».

Варсонофий уверял, что выбор Господа будет простым:

«Как легко отличить овцу от козы, так Господу будет легко отличить душу святую от погибшей, при жизни истлевшей во грехах".

По мнению Амвросия, не все так однозначно:

«Ведь и Христа распяли не безбожники, а как раз те люди, которые больше всех говорили о Боге и молились в храме и на улице больше остальных».

О передаче Исаакия 19 февраля Варсонофий не говорил по понятным причинам – аудитория не та. Свою позицию он предельно ясно выразил в письме Дмитрию Медведеву в марте 2016 года:

«Совершенно очевидно, что историческим храмам... необходимо возвращать их первоначальное и единственно возможное богослужебное назначение».

Амвросий, в свою очередь, не мог не сказать:

«Пользуясь данной Богом возможностью, хочу попросить прощения у всех вас. И за тех, кто в прошедшие недели был несдержан в словах и эмоциях, недостойно высказывался о людях, подавал соблазны. И думая, что, защищая свою позицию и даже церковь, вредил и церкви, и всем нам».

Амвросий стал первым церковным сановником, который извинился и выразил благодарность директору ГМЗ «Исаакиевский собор» Николаю Бурову и его сотрудникам за «многолетнее сотрудничество и поддержание собора в величественном состоянии».

Слово «любовь» в проповеди Амвросия прозвучало больше тридцати раз. В речи Варсонофия, судя по стенограмме на сайте Санкт-Петербургской епархии, – ни одного.

Александр Ермаков,

«Фонтанка.ру»


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комментарии пользователей (4)
pavas
21 февраля 2017 г. 19:47
Хороший текст. Вроде бы — только цитаты, а получился оригинальный текст.
Деревенский
21 февраля 2017 г. 19:37
Kim2000
21 февраля 2017 г. 19:23
Меня в первую очередь привлекли звания "кандидат богословия". Испугался, что отстал от жизни. Полез в Википедию. Она успокоила, что пока "кандидат богословия" признается только в РПЦ. Но уже есть "доктор богословия", идет работа по включению в кодировку научных званий страны. И не за горами, когда мы будет чествовать "член-коров академии богословия" и "академиков", а там уже пора и науку объявлять лжеучением, ученых — сектантами и костры разжигать.
mashinostroitel
21 февраля 2017 г. 19:21
Что это? Баттл ЕВРОмонахов?
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