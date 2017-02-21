Слово пастырей

В день крестного хода вокруг Исаакия верующие прослушали проповеди двух сановников. Архиепископ Амвросий извинился за церковную агрессию. Митрополит Варсонофий, тем временем, грозил карами богохульникам. «Фонтанка» сравнила тексты.

Подготовка ко второму крестному ходу велась с помощью епархиальных циркуляров и агрессивного пиара в соцсетях. Ректор Санкт-Петербургской духовной академии архиепископ Амвросий, выступив перед тысячами, снял напряжение миролюбивой проповедью. В это же время глава петербургских священников митрополит Варсонофий произнес свою речь.

В воскресенье, 19 февраля, по православному календарю стартовала мясопустная неделя. Традиция предписывает говорить с амвона о страшном (последнем) суде. Но каждый священнослужитель самостоятельно решает, в каком ключе доносить свои мысли до паствы.

С началом мясопустной совпал крестный ход вокруг Исаакия – своеобразный ответ епархии на гражданские протесты. К тому времени в Петербурге уже было известно, что Кремль скептически оценил своеволие городских и церковных властей, и публичное выступление каждого священнослужителя по умолчанию имело тематический окрас.

В Исаакии проповедь читал ректор Санкт-Петербургской духовной академии архиепископ Петергофский Амвросий. Митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий, считающийся главным поборником передачи Исаакия церкви, тоже не остался без аудитории. Его слушали несколько десятков человек в храме на Серафимовском кладбище.

Архиепископ Петергофский Амвросий. В миру Виталий Ермаков, 46 лет. Родился в Курской области. Послушником стал в 1982 году. В Московскую духовную академию поступил после армии. Пострижен в монашество в 23 года.

Кандидат богословия. Имеет два светских образования. Окончил Российскую академию госслужбы по программе «Основы государственно-церковных отношений» и Институт дружбы народов Кавказа (Ставрополь) по специальности «Психология». До Петербурга служил в Кемеровской и Московской епархиях. Ректор Санкт-Петербургских духовных школ с 2008 года. В сан архиепископа возведен в феврале 2014-го.

Митрополит Петербургский и Ладожский Варсонофий. В миру Анатолий Судаков, 56 лет. Родился в Саратовской области. Пострижен в монашество в 22 года. В 1986 году окончил Московскую духовную академию. Во время обучения в Московских духовных школах каникулярное время ежегодно проводил в Пюхтицком женском монастыре в Эстонии, где не раз помогал будущему патриарху Алексию Второму. До Петербурга служил в Пензенской и Саранской епархиях, управделами Московской патриархии, Мордовской митрополии. Митрополит с февраля 2010 года. В Петербург переехал в марте 2014 года.

Варсонофий, рассуждая о судных днях, напомнил о неотвратимости наказания:

«Мы слышали в Евангелии, что Господь открыл, как будет проходить последний суд. Когда случаются злодеяния, многие спрашивают, почему Господь не наказывает за них. Всему свое время».

По Исаакию разносились слова Амвросия:

«Хочу говорить о Христе и любви. Страшный суд – это суд любви. Без любви к человеку невозможны справедливость и закон. Страшный суд – это вопрос, любил ли ты кого-нибудь».

Варсонофий выбрал другой тон:

«Когда мы слушаем Евангелие, должны исполнять его… Совершится Страшный Суд. Некоторые пытаются связать жизнь пополам с грехом – вроде до Второго пришествия далеко, нет еще признаков, которые указаны в Евангелии, еще не пришел антихрист. Но смерть ходит за нами по пятам. Нужно быть готовыми каждый день».

Амвросий не отделял себя от паствы:

«Мы пытаемся тщетно улучшить мир, найти справедливость, хотим выигрывать политически и социально, и в этой игре не поступаемся ничем, даже верой и святыней. Тратим часы, рассуждая о правильности поступков других людей, делим людей на своих, которые должны иметь наши взгляды, и чужих, которых мы должны сокрушить. И не делаем ничего, что спасет в час страшного суда».

Варсонофий торопил:

"Мы уже сегодня должны сделать выбор: на правую или левую сторону от Судии Вселенной хотим встать. На правую встанут те, кто исправил жизнь покаянием, слезами, очистил душу. А слева встанут те, кто все делал вопреки заповедям Божиим и так испачкал душу, что предстанет в лохмотьях и весь израненный грехами».

Амвросий пытался спроецировать Евангелие на гражданские ценности:

«"Смотрите, как бы свобода ваша не стала причиной падения", – предупреждал апостол Павел христиан своего времени. Эти слова сказаны и нам. Свобода без любви во Христе очень быстро становится свободой для одного и понуждением для другого. Граница свободы христианина лежит там, где начинается свобода личности ближнего, свобода другого человека».

Варсонофий делился личным опытом:

«Я был свидетелем наказаний, когда Господь карал богохульников. Эти люди погибали естественным путем. Они занимали высокие должности в советское время, были директорами школ, кем-то еще. Но выступали против Бога. Они получили наказание при жизни».

Амвросий призывал к милосердию:

«Не воздвигайте стен между собой и другими. Не ищите разделяющих различий между людьми, старайтесь не классифицировать их по признакам и относитесь ко всем с одинаковой благожелательностью. Не проводите тождество между человеком и его грехами, ошибками и слабостями. Умейте прощать».

Варсонофий уверял, что выбор Господа будет простым:

«Как легко отличить овцу от козы, так Господу будет легко отличить душу святую от погибшей, при жизни истлевшей во грехах".

По мнению Амвросия, не все так однозначно:

«Ведь и Христа распяли не безбожники, а как раз те люди, которые больше всех говорили о Боге и молились в храме и на улице больше остальных».

О передаче Исаакия 19 февраля Варсонофий не говорил по понятным причинам – аудитория не та. Свою позицию он предельно ясно выразил в письме Дмитрию Медведеву в марте 2016 года:

«Совершенно очевидно, что историческим храмам... необходимо возвращать их первоначальное и единственно возможное богослужебное назначение».

Амвросий, в свою очередь, не мог не сказать:

«Пользуясь данной Богом возможностью, хочу попросить прощения у всех вас. И за тех, кто в прошедшие недели был несдержан в словах и эмоциях, недостойно высказывался о людях, подавал соблазны. И думая, что, защищая свою позицию и даже церковь, вредил и церкви, и всем нам».

Амвросий стал первым церковным сановником, который извинился и выразил благодарность директору ГМЗ «Исаакиевский собор» Николаю Бурову и его сотрудникам за «многолетнее сотрудничество и поддержание собора в величественном состоянии».

Слово «любовь» в проповеди Амвросия прозвучало больше тридцати раз. В речи Варсонофия, судя по стенограмме на сайте Санкт-Петербургской епархии, – ни одного.

Александр Ермаков,

«Фонтанка.ру»