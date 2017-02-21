Слово пастырей
Подготовка ко второму крестному ходу велась с помощью епархиальных циркуляров и агрессивного пиара в соцсетях. Ректор Санкт-Петербургской духовной академии архиепископ Амвросий, выступив перед тысячами, снял напряжение миролюбивой проповедью. В это же время глава петербургских священников митрополит Варсонофий произнес свою речь.
В воскресенье, 19 февраля, по православному календарю стартовала мясопустная неделя. Традиция предписывает говорить с амвона о страшном (последнем) суде. Но каждый священнослужитель самостоятельно решает, в каком ключе доносить свои мысли до паствы.
С началом мясопустной совпал крестный ход вокруг Исаакия – своеобразный ответ епархии на гражданские протесты. К тому времени в Петербурге уже было известно, что Кремль скептически оценил своеволие городских и церковных властей, и публичное выступление каждого священнослужителя по умолчанию имело тематический окрас.
В Исаакии проповедь читал ректор Санкт-Петербургской духовной академии архиепископ Петергофский Амвросий. Митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий, считающийся главным поборником передачи Исаакия церкви, тоже не остался без аудитории. Его слушали несколько десятков человек в храме на Серафимовском кладбище.
Архиепископ Петергофский Амвросий. В миру Виталий Ермаков, 46 лет. Родился в Курской области. Послушником стал в 1982 году. В Московскую духовную академию поступил после армии. Пострижен в монашество в 23 года.
Кандидат богословия. Имеет два светских образования. Окончил Российскую академию госслужбы по программе «Основы государственно-церковных отношений» и Институт дружбы народов Кавказа (Ставрополь) по специальности «Психология». До Петербурга служил в Кемеровской и Московской епархиях. Ректор Санкт-Петербургских духовных школ с 2008 года. В сан архиепископа возведен в феврале 2014-го.
Митрополит Петербургский и Ладожский Варсонофий. В миру Анатолий Судаков, 56 лет. Родился в Саратовской области. Пострижен в монашество в 22 года. В 1986 году окончил Московскую духовную академию. Во время обучения в Московских духовных школах каникулярное время ежегодно проводил в Пюхтицком женском монастыре в Эстонии, где не раз помогал будущему патриарху Алексию Второму. До Петербурга служил в Пензенской и Саранской епархиях, управделами Московской патриархии, Мордовской митрополии. Митрополит с февраля 2010 года. В Петербург переехал в марте 2014 года.
Варсонофий, рассуждая о судных днях, напомнил о неотвратимости наказания:
«Мы слышали в Евангелии, что Господь открыл, как будет проходить последний суд. Когда случаются злодеяния, многие спрашивают, почему Господь не наказывает за них. Всему свое время».
По Исаакию разносились слова Амвросия:
«Хочу говорить о Христе и любви. Страшный суд – это суд любви. Без любви к человеку невозможны справедливость и закон. Страшный суд – это вопрос, любил ли ты кого-нибудь».
Варсонофий выбрал другой тон:
«Когда мы слушаем Евангелие, должны исполнять его… Совершится Страшный Суд. Некоторые пытаются связать жизнь пополам с грехом – вроде до Второго пришествия далеко, нет еще признаков, которые указаны в Евангелии, еще не пришел антихрист. Но смерть ходит за нами по пятам. Нужно быть готовыми каждый день».
Амвросий не отделял себя от паствы:
«Мы пытаемся тщетно улучшить мир, найти справедливость, хотим выигрывать политически и социально, и в этой игре не поступаемся ничем, даже верой и святыней. Тратим часы, рассуждая о правильности поступков других людей, делим людей на своих, которые должны иметь наши взгляды, и чужих, которых мы должны сокрушить. И не делаем ничего, что спасет в час страшного суда».
Варсонофий торопил:
"Мы уже сегодня должны сделать выбор: на правую или левую сторону от Судии Вселенной хотим встать. На правую встанут те, кто исправил жизнь покаянием, слезами, очистил душу. А слева встанут те, кто все делал вопреки заповедям Божиим и так испачкал душу, что предстанет в лохмотьях и весь израненный грехами».
Амвросий пытался спроецировать Евангелие на гражданские ценности:
«"Смотрите, как бы свобода ваша не стала причиной падения", – предупреждал апостол Павел христиан своего времени. Эти слова сказаны и нам. Свобода без любви во Христе очень быстро становится свободой для одного и понуждением для другого. Граница свободы христианина лежит там, где начинается свобода личности ближнего, свобода другого человека».
Варсонофий делился личным опытом:
«Я был свидетелем наказаний, когда Господь карал богохульников. Эти люди погибали естественным путем. Они занимали высокие должности в советское время, были директорами школ, кем-то еще. Но выступали против Бога. Они получили наказание при жизни».
Амвросий призывал к милосердию:
«Не воздвигайте стен между собой и другими. Не ищите разделяющих различий между людьми, старайтесь не классифицировать их по признакам и относитесь ко всем с одинаковой благожелательностью. Не проводите тождество между человеком и его грехами, ошибками и слабостями. Умейте прощать».
Варсонофий уверял, что выбор Господа будет простым:
«Как легко отличить овцу от козы, так Господу будет легко отличить душу святую от погибшей, при жизни истлевшей во грехах".
По мнению Амвросия, не все так однозначно:
«Ведь и Христа распяли не безбожники, а как раз те люди, которые больше всех говорили о Боге и молились в храме и на улице больше остальных».
О передаче Исаакия 19 февраля Варсонофий не говорил по понятным причинам – аудитория не та. Свою позицию он предельно ясно выразил в письме Дмитрию Медведеву в марте 2016 года:
«Совершенно очевидно, что историческим храмам... необходимо возвращать их первоначальное и единственно возможное богослужебное назначение».
Амвросий, в свою очередь, не мог не сказать:
«Пользуясь данной Богом возможностью, хочу попросить прощения у всех вас. И за тех, кто в прошедшие недели был несдержан в словах и эмоциях, недостойно высказывался о людях, подавал соблазны. И думая, что, защищая свою позицию и даже церковь, вредил и церкви, и всем нам».
Амвросий стал первым церковным сановником, который извинился и выразил благодарность директору ГМЗ «Исаакиевский собор» Николаю Бурову и его сотрудникам за «многолетнее сотрудничество и поддержание собора в величественном состоянии».
Слово «любовь» в проповеди Амвросия прозвучало больше тридцати раз. В речи Варсонофия, судя по стенограмме на сайте Санкт-Петербургской епархии, – ни одного.
Александр Ермаков,
«Фонтанка.ру»