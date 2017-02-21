Парламент Великобритании принял свой «акт Магнитского»

Парламент Великобритании единогласно одобрил поправки в законодательство, согласно которым в отношении лиц, виновных в нарушении прав человека, могут быть введены санкции, включая, среди прочего, заморозку активов. Соответствующий документ опубликован 21 февраля на сайте парламента.

Законопроект аналогичен «акту Магнитского» в США. Он был назван в честь юриста фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского, которого арестовали в 2008 году после того, как он раскрыл коррупционные схемы, к которым были причастны сотрудники МВД. Через год он умер в московском СИЗО, по официальной версии, от острой сердечной недостаточности.

Глава Hermitage Capital Билл Браудер в твиттере назвал одобрение «поправки Магнитского» членами парламента «величайшим триумфом». Он также заявил, что в случае, если законопроект пройдет Палату лордов, Великобритания станет вторым европейским государством, принявшим подобные изменения в законодательстве.

В декабре 2016 года «закон Магнитского» единогласно приняли депутаты Эстонии. В том же месяце США расширили действие этого закона на все страны. В США он был принят в 2012 году.