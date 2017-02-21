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24.02.2017 19:19
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Станет ли «Полтава» новой «Авророй»

В Петербурге достраивают линейный корабль «Полтава» - реплику корабля петровского времени. Пять лет, 1800 огромных дубов и заново созданные правила строительства деревянных судов.
Станет ли «Полтава» новой «Авророй»

Парусный линейный корабль 4 ранга «Полтава» был спущен на воду в июне 1712 года. Он получил свое имя в честь победы над шведами, переломившей ход Северной войны. Место вечной стоянки воссозданной «Полтавы» уже определено — в парке 300-летия Санкт-Петербурга. Туда уникальный корабль отправится на буксире – ради исторической правды его создатели отказались от установки двигателей.

«Техническая возможность ходить по морю у корабля будет, – говорит главный кораблестроитель верфи «Полтава» Михаил Плеханов. Здесь он фактически петровский корабел Федосей Скляев. – Но корабли водят по морю люди — а инфраструктуры для их комфорта не было предусмотрено на судах 18 века. По современным нормам команде требуются определенные площади и удобства. Сегодня же нельзя отходы просто выбрасывать за борт, как было при Петре».

Проектировать «Полтаву» фактически пришлось заново. Восстанавливали ее по архивам, историческим данным о длине, числе пушек и габаритах. Основной документ – построечная таблица аналогичного линкора.

А в самом начале, три с половиной года назад, у строителей был только эскизный проект без проработки деталей. Процесс предподготовки занял 8 месяцев. А оригинальную «Полтаву» построили всего за 3 года.

«Мастер верфи в этой таблице фиксировал, сколько деревьев взято для какой части корабля, – рассказывает Михаил Плеханов. – Но в построечной таблице, которая легла в основу современного проекта, не хватает первых страниц, и невозможно точно сказать, был ли это документ той самой «Полтавы». Но это совершенно точно 54-пушечный корабль из той же серии».

«Англия и Франция строили такого рода корабль за 1 сезон, – говорит Плеханов. – В июле – августе клали киль, в апреле спускали готовый корабль на воду. В мае он уходил воевать. Как им это удавалось? Это была индустрия. Когда не требуется заново разворачивать производство для того, чтобы сделать какую-либо часть, работы идут быстрее. Детали можно было просто взять на верфи, как конструктор. За много месяцев до начала строительства ездили специальные люди по лесам и клеймили нужные деревья. И ничего не приходилось искать подолгу».

Как и петровская, современная «Полтава» сделана из дуба. Петр вез лес для своего линейного корабля из Казани. Сегодня – из-под Саратова, из Брянска, Тулы, и самые лучшие дубы — из Краснодара. Эти деревья — штучный товар, им по 200-250 лет. Много времени у кораблестроителей ушло на то, чтобы, отсеяв всех перекупщиков, вступить в переговоры с теми, кто непосредственно валит лес и продает его.

«Главная сложность — стволы режут в размер, которого требует современное производство. Максимальная длина — 3 метра, – говорит Плеханов. – А нам надо 12 метров».

Сегодня никому в здравом уме не придет в голову строить корабль 18 века. Это не только сложно, но и дорого. Тем не менее проект «Полтава» пережил скачок курса валют без особых потрясений.

«У нас не так много импортных комплектующих, – объясняет Михаил Плеханов. – Но некоторые вещи заменить нечем. Например, клей – импортный. Российские компании, которые утверждают, что производят такой же, на деле оказываются ненадежными партнерами. Их технические экспертизы не внушают доверия. Та же беда — с российскими красками. Их смешивают из тех же компонентов, что и импортные аналоги. Вопрос – как организован контроль качества на производствах. Российская продукция из разных бочек ведет себя по-разному».

Но самые большие сложности возникли у верфи исторического судостроения не с материальной, а с нормативной базой. Дело в том, что сегодня в России не существует действующих правил для строительства деревянных кораблей. Последние такие правила относятся к 1944 году. И создателям «Полтавы» приходится вырабатывать новые правила совместно с «Российским морским регистром судоходства».

«Специалистов, которые в этом понимают, почти не осталось. Знаний очень мало. И ввести их в регистр очень тяжело, – говорит главный судостроитель «Полтавы». – Тем более эти корабли — штучный товар. Запроса от бизнеса на них нет. Стоимость строительства высока. Никакая плата за билеты в будущий музей не отобьет затрат и не окупит содержания такого корабля».

Кораблестроители избегают ответа на вопрос, сколько стоит «Полтава», – известно лишь, что за время строительства смета уже выросла в полтора раза. Но аналог существует. Это французский фрегат «Гермиона». Французы строили его 15 лет, и обошелся он в 30 миллионов евро. Вопреки исторической правде, он был оснащен двигателем и уже совершил переход через Атлантику.

«Такой проект рано или поздно потребует государственного финансирования, потому что это державное дело», – уверен Михаил Плеханов.

У «Полтавы» уже есть, можно сказать, родственные связи с крейсером №1. ВМФ привлекал верфь исторического судостроения «Полтава» в качестве подрядчика для ремонта палубы и шлюпок крейсера «Аврора».

Станет ли «Полтава» новой «Авророй»

Кроме того, «Полтаву» планируется использовать во время городских праздников. И, пожалуй, самый интересный вопрос — сможет ли уникальный корабль сыграть роль галиота «Секрет» и пройти по акватории Невы в ночь «Алых парусов». Теоретически это возможно — если провести линейный корабль на буксире.

«В акватории Невы очень сильное течение, и буксировка будет необходима, – говорит Плеханов. – Вспомогательные суда не будут портить общую картину — шведский корабль Tre Kronor выходит под алыми парусами в сопровождении мелких служебных судов, и никого это не смущает».

Сегодня «Полтава» выходит на финальный этап строительства. Мачты, носовые фигуры, 54 пушки весом под 2 тонны и 250 тонн балласта — все это будут монтировать, когда корабль окажется на воде.

За 300 лет мир изменился настолько, что воссоздать «Полтаву» во всех деталях — значит пойти против закона. Так, в соответствии с требованиями безопасности, строителям пришлось использовать гораздо больше металла. Раньше все детали судна скрепляли деревянными нагилями. Но не потому, что дерево лучше, а потому, что весь металл уходил на изготовление оружия.

Еще одно отличие — современные корабелы применяют клееные детали. При этом современная «Полтава» будет остойчивее на волнах и красивее внешне. Просто потому, что в 18 веке многие вещи делались «на глазок», а сегодня — только с точным расчетом. В общем, Петру Алексеевичу на верфи исторического судостроения определенно понравилось бы.

«Внутри нашего корабля — две водонепроницаемые переборки, у Петра их не было, – рассказывает Плеханов. – Выдержит ли корабль затопление одного из двух отсеков — вопрос. Но он будет более герметичный и более сухой внутри». Обшивку загерметизируют не как в стародавние времена конопаткой, а полиуретановыми герметиками.

А вот распределение внутреннего объема судна будет таким же, как при Петре. Очень небольшая капитанская каюта, маленький адмиральский салон, для всех остальных членов экипажа, включая офицеров, — места на орудийной палубе. Бытовых условий практически никаких. Ниже — служебная палуба, или орлоп-дек, винные кладовые, пороховые погреба. Ниже орлоп-дека – балласт, вода, пиво, ядра. Словом, все, что не боится сырости.

«Судно – музей, и должно все эти внутренние слои демонстрировать, – объясняет Плеханов. – Это – одна из причин, почему мы не делаем «Полтаву» самоходным кораблем. Поэтому у нас не будет внутри генераторов, электромоторов, особых помещений для экипажа».

Команда строителей «Полтавы» дважды бывала на французской «Гермионе». Первый раз – до того, как фрегат сделали ходовым кораблем.

«Это было красиво, зрелище завораживало, – говорит Михаил Плеханов. – А потом все внутреннее пространство было побито на каюты, на туалеты, душевые. И все, не осталось боевого корабля. И руководство нашего проекта сказало: не надо так. Пусть будет музеем. Пусть будет аутентично».

Венера Галеева, «Фонтанка.ру»


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