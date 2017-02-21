Вместо комитетов с Зодчего Росси в "Невскую ратушу" отправится комитет по промышленности

Смольный пересмотрел список комитетов, которые в 2017 – 2018 годах переедут в комплекс "Невская ратуша" в Петербурге. Комитеты по градостроительству и по охране памятников сохранят своё место. А комитетам по финансам и по промышленности придётся собирать вещи.

Как рассказал "Фонтанке" 21 февраля зампред комитета имущественных отношений Александр Герман, список ведомств, переезжающих в Дегтярный переулок, предварительно утверждён финансовым блоком. Их определили исходя из привлекательности занимаемых зданий для инвесторов. После переезда недвижимость могут выставить на торги.

В частности, были отменены решения о переезде КГИОП, КГА и Жилкома с улицы Зодчего Росси. "У здания очень сложная структура собственности. Там есть федеральные, частные площади", – пояснил Александр Герман. По той же причине останется на Миллионной улице комитет по физкультуре.

Зато сам КИО покинет корпус у Смольного собора уже осенью 2017-го, как и комитет по инвестициям. На это здание претендует Русская православная церковь. Кроме того, готовиться к переезду придётся комитету финансов и комитету промышленности на Вознесенском, 16.

Решение о переезде городских комитетов в единое здание Смольный принял при губернаторе Валентине Матвиенко. Его возвёл "ВТБ Девелопмент". Теперь город должен выкупить площади стоимостью около 14 млрд рублей. Окупить затраты планируется за счёт продажи или сдачи в аренду освобождаемых зданий.