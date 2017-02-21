ЗСД станет бесплатным, но есть одно условие

Беспрецедентно: житель Петербурга нашел в законе возможность отменить плату за проезд по ЗСД. Городская прокуратура изучает вопрос.

Петербуржец Михаил Тихонов смог удивить Смольный, прокуратуру Санкт-Петербурга и оператора ЗСД – "Магистраль Северной столицы" (МСС). Молодой человек предложил жителям Васильевского острова бесплатно ездить по Западному скоростному диаметру во время навигации. Горожанин считает, что отменить плату на ЗСД нужно только в ночные часы, когда в Петербурге разводят мосты.

Михаил Тихонов сообщил "Фонтанке", что про 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах..." он вспомнил после запуска центрального участка ЗСД.

– Я не юрист, могу ошибаться, но у любой платной дороги должен быть бесплатный дублер. Да, во время разводки мостов Васильевский остров всегда был отрезан от суши, но раньше не было и ЗСД. А раз появилась платная магистраль, то по закону должна появиться и возможность бесплатного проезда, – объяснил "Фонтанке" Михаил Тихонов.

Справка: ст. №37 ФЗ-257 гласит: "Решение об использовании автомобильной дороги или участка автомобильной дороги на платной основе может быть принято при условии обеспечения возможности альтернативного бесплатного проезда транспортных средств по автомобильной дороге общего пользования..."

Своей точкой зрения Тихонов поделился с прокуратурой Санкт-Петербурга, куда отправил обращение. 13 февраля надзорное ведомство за подписью и.о. начальника отдела по надзору за соблюдением прав и свобод человека Максима Гаврилова перенаправило письмо для изучения в Смольный.

Там уже оценивает предложение комитет по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ). Затем чиновники обязаны уведомить о принятом решении "в установленные законом сроки". Срок ответа еще не истек, у комитета еще почти месяц, чтобы либо поддержать идею, либо обоснованно ее зарубить.

В КРТИ по просьбе "Фонтанки" предварительно оценили инициативу Тихонова. Юристы комитета согласны, что "решение об использовании дороги на платной основе не может быть принято без наличия альтернативного бесплатного проезда". Что однозначно и фиксирует ч. 1 ст. 37 ФЗ-257. А вот дальше эксперты углубились в законодательную казуистику. Специалисты вновь цитируют ФЗ-257, где к протяженности бесплатных дублеров предъявляются особые требования. И этот вопрос может стать для петербургских экспертов самым спорным.

Протяженность дорог, обеспечивающих возможность альтернативного бесплатного проезда, не должна превышать более чем в три раза протяженность платной дороги, – кроме случая, если более 50 % протяженности платной дороги составляют мосты, тоннели и путепроводы.

"Протяженность ЗСД – 45,2 км по основному ходу в одном направлении. Протяженность мостов, тоннелей и путепроводов в составе ЗСД – 26,7 км, то есть 59 % от протяженности ЗСД. Таким образом, непосредственно на ЗСД не распространяется норма о не более чем троекратной протяженности альтернативного бесплатного проезда".

Если на ЗСД не распространяется норма расчета бесплатной дороги, то в случае с Васильевским островом протяженность других бесплатных маршрутов, связывающих город с островом, в разные стороны составляет от 84 до 130 км. Соответственно, другой бесплатный путь, как и требует закон, в три раза не превышает протяженность платной дороги. А вот дальше закон бессилен: он не учитывает исключительно петербургский нюанс – то время, когда возможные альтернативные въезды на остров временно перекрыты из-за разводки мостов.

В МСС "Фонтанке" заявили, что компания, если будет принято решение отменить ночную плату, подчинится требованиям закона. Неофициально источник в Смольном поделился с "Фонтанкой": "Предложение петербуржца интересное. Это юридический и исторический для Петербурга прецедент. Другое дело, как в этом случае переформатировать работу ЗСД, чтобы строго на определенном участке дороги зафиксировать платный и бесплатный трафик. Для острова на ЗСД действует только один заезд и выезд – набережная Макарова, где нет пункта приема оплаты. Если придется, то эти нюансы можно урегулировать, но пока не стоит торопиться с прогнозами".

Собеседник также напоминает, что до финиша этой истории еще далеко: сначала свою позицию прокуратуре представит КРТИ, потом свои выводы сделает прокуратура, и только потом в судебном порядке для жителей острова может быть сделано исключение в виде бесплатного проезда по ЗСД во время разводки мостов.

Оператор ЗСД традиционно не раскрывает свои доходы и не делится предположениями, сколько денег потеряет скоростной диаметр, если инициатива Михаила Тихонова победит. "Фонтанка" примерно подсчитала ночные доходы ЗСД, но выделить из этой цифры суммы выпадающих доходов невозможно. Ночной трафик магистрали составляет около 4 процентов от потока машин за день (ежесуточно это 230 тысяч автомобилей). Соответственно, с полуночи до утра по ЗСД проезжают, приблизительно, порядка 10 тысяч.

Если предположить, что машина захватывает только один пункт оплаты, а водитель расплачивается наличными, то ночной чек ЗСД превышает полмиллиона рублей. Это очень примерные цифры, без учета транспондеров. Для корректных расчетов нужно понимать, сколько времени дорогу на Васильевский остров перекрывают разведенные мосты. Так, первыми (в 1.25) обычно разводят Дворцовый и Благовещенский мосты, в 2 часа начинается разводка Тучкова и Биржевого мостов. В 4.55 проезд на остров открывается.

Собеседник "Фонтанки" в Смольном считает, что, даже если горожанин добьется своего, дилемма сама собой разрешится с открытием моста через Серный остров, который строится к ЧМ-18. И именно Серный мост будет круглосуточно связывать пешеходов и автомобилистов с Васильевским островом.

Екатерина Кураева, "Фонтанка.ру"