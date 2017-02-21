Порошенко заявил о военной технике в гуманитарном конвое России для Донбасса

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что в составе нового гуманитарного конвоя России обнаружена военная техника, сообщает 21 февраля телеканал «112 Украина».

Об этом он заявил во время встречи с комиссаром ЕС по вопросам гуманитарной помощи и управления в кризисных ситуациях Христосом Стилианидисом.

«Сегодня утром пришло сообщение ко мне от пограничников, которые сказали, что в шестидесятом так называемом гуманитарном конвое России была найдена военная техника. И я думаю, это очень четко отражает суть этих так называемых гуманитарных миссий», — сказал президент.

Как сообщал телеканал, по данным госпогранслужбы Украины, в составе гуманитарного конвоя через пункт пропуска «Матвеев Курган» следовал специализированный автомобиль РХБ защиты, который не может относиться к категории гуманитарного груза первой необходимости.