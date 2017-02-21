«Ночлежка» вновь собирает блины для бездомных на Масленицу

Сегодня, 21 февраля, благотворительная организация «Ночлежка», которая помогает бездомным людям, начала сбор блинов для своих подопечных на Масленицу.

Всю масленичную неделю – с 21 по 26 февраля – неравнодушные горожане могут приносить для голодных людей самые разные блины: с любыми начинками и без, домашние и покупные.

Приносить их можно в любом количестве в приют «Ночлежки» в любой день с 9 до 22 часов по адресу ул. Боровая, 112Б (вход с Расстанной улицы, около дома 1).

«Ночлежка» будет угощать блинами бездомных людей, которые живут в приюте организации, приходят за помощью в два ее пункта обогрева, на стоянки «Ночного автобуса» и на прием в консультационную службу.

«Мы собираем блины на Масленицу уже восемь лет, и только в прошлом году горожане принесли для наших подопечных около 200 кг блинов, которым люди были очень рады. Мы надеемся, что этот год не станет исключением. Масленица для голодных людей – это не только возможность разнообразить свой рацион, но и прощание с зимой, самым тяжелым временем для бездомных», – говорит Андрей Чапаев, координатор гуманитарных проектов благотворительной организации «Ночлежка».