Tele2 приглашает на зимний сезон фестиваля STEREOLETO

Tele2 стала партнером музыкального фестиваля STEREOLETO: Winter Session, который пройдет в День защитника Отечества.

Своим новым абонентам оператор дарит возможность попасть на концерт на особых условиях. Для всех гостей мероприятия компания организует 3D-фотозону.

STEREOLETO: Winter Session состоится 23 февраля в клубе А2 Green Concert. Хедлайнер фестиваля, британская группа The Cinematic Orchestra, обещает представить материал с новой пластинки, выход которой ожидается в 2017 году. Специальные гости концерта – Hann with Gun и All In Orchestra.

Новые абоненты Tele2 могут попасть на концерт со скидкой 15%. До 23 февраля в салонах связи оператора при подключении на тарифы «Беспредельно черный», «Самый черный» и «Сверхчерный» петербуржцы получают специальный купон, который необходимо активировать на сайте stereobilet.ru.

Для гостей фестиваля Tele2 обустроит технологичную фотозону, где любой желающий сможет сделать 3D-фотографию с эффектом bullet-time. Такой эффект применяют в фильмах и компьютерных играх, когда необходимо показать «движущейся» камерой неподвижный объект, как, например, в фильме «Матрица». На площадке гости почувствуют себя героями нового телевизионного ролика Tele2 «Другие правила», в котором пожарные спасают от «сгорания» минуты и гигабайты трафика.