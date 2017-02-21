Устроивший гонки на Невском водитель арестован на 10 суток

Гонщика, которого утром 21 февраля со стрельбой задержали сотрудники ГИБДД Петербурга, арестовали на 10 суток. Кроме того, что он неоднократно нарушил ПДД и пытался скрыться от правоохранителей, за руль мужчина сел пьяным и без прав.

Об аресте сообщает управление УГИБДД по Петербургу и Ленобласти. Такая мера предусмотрена статьей 12.8 КоАП для тех, кто управляет автомобилем без прав в состоянии алкогольного опьянения.

Напомним, погоня за нарушителем на «Жигулях» началась под утро 21 февраля на Невском проспекте. Остановить водителя удалось только на Кременчугской улице, после того как сотрудники дорожной полиции открыли стрельбу из табельного оружия. «Фонтанка» опубликовала видео, которое было снято из машины ГИБДД.