Метро продлило работу на час из-за музыкального фестиваля на «Санкт-Петербург-арене»

В ночь с 22 на 23 февраля метрополитен Петербурга продлит работу до половины второго ночи. В дополнительный час работы подземки оплатить проезд можно будет только жетоном или «подорожником».

О продлении работы метро 21 февраля сообщает пресс-служба ГУП «Петербургский метрополитен». Работать будут все вестибюли, кроме тех, где есть два выхода или в непосредственной близости есть другие станции. Например, закрыты будут «Спасская» и «Достоевская», некоторые выходы с «Московской» или «Проспекта Ветеранов». С половины первого до половины второго ночи 23 февраля проездные билетов на основе БСК и активация интернет-платежей будут недоступны пассажирам. Проход будет осуществляться по жетонам и проездным билетам.

Напомним, в этот день на новом стадионе на Крестовском острове пройдет «Фестиваль радио «Зенит». Это будет второе тестирование новой арены, на стадион придет около тридцати тысяч человек. Для зрителей до концерта запустят шаттлы от станции «Крестовский остров» и «Петроградская», а после вход на «Крестовский остров» ограничат и отправят автобусы до «Петроградской» и «Чкаловской».

Напомним, стадион на Крестовском острове официально был сдан в эксплуатацию 30 декабря 2016 года. 11 февраля 2017 года его посетили первые 10 тысяч зрителей.