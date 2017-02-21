Суд Вены одобрил экстрадицию украинского бизнесмена Фирташа в США

Высший земельный суд Вены разрешил экстрадировать украинского предпринимателя Дмитрия Фирташа в США. Об этом 21 февраля сообщает ТАСС.

«Высший земельный суд Вены постановил удовлетворить апелляцию прокуратуры Вены об экстрадиции Фирташа в США», — сказал судья.

Ранее сообщалось, что Фирташ покинул пост главы Федерации работодателей Украины.

Предприниматель был арестован в Австрии 12 марта 2014 года по запросу властей США, но затем отпущен под подписку о невыезде.

В США Фирташу предъявили обвинение в передаче взятки индийским чиновникам для получения разрешений на разработку месторождений титана в Индии.