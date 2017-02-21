В ДНР задержали директора колледжа по подозрению в шпионаже

В самопровозглашенной ДНР силовики задержали директора колледжа по обвинению в шпионаже в пользу спецслужб Украины, сообщает Донецкое агентство новостей со ссылкой на министерство государственной безопасности ДНР.

По данным самопровозглашенного ведомства, был задержан директор колледжа при Донецкой академии автомобильного транспорта, который является членом приемной комиссии.

«Этот человек осуществлял сбор и передачу данных украинским спецслужбам. Основная цель — нанесение ущерба ДНР и создание угрозы безопасности», — отметили в МГБ.

Задержанным является гражданин Украины Недосекин Валерий Борисович, 1972 года рождения.