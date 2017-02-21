На ЗСД ради транспондеров отменяется один из видов оплаты

С 1 марта автомобилисты Петербурга не смогут заплатить за проезд по Западному скоростному диаметру (ЗСД) с помощью бесконтактных смарт-карт. Об этом 21 февраля "Фонтанке" сообщил оператор ЗСД – "Магистраль Северной столицы" (МСС).

"На пунктах оплаты ЗСД с 1 марта прекращается прием к оплате бесконтактных смарт-карт. БСК можно бесплатно обменять на транспондер в любом из офисов обслуживания клиентов. При этом, если на счету вашей БСК есть остаток денежных средств, то он будет перенесен на счет транспондера", – уточнили в МСС.

С 2011 года силами оператора среди клиентов активно внедрялась система оплаты с помощью БСК. Пользователям смарт-карт предлагались скидки – до 20 процентов от базового тарифа. Такую политику в МСС объясняли "периодом адаптации к платному проезду по ЗСД". Сейчас отказ от БСК в МСС объясняют тем, что "данная технология является устаревшей и не отвечает требуемым параметрам скорости и комфорта приема платежей".

По оценке МСС, транспонденры, которые должны сменить БСК, быстрее, они не требуют от водителя дополнительных действий на пункте оплаты и выгоднее за счет системы Flow+.

Напомним, в 2016-м для пользователей транспондеров была запущена система Flow+, которая позволяет оплачивать поездку не по зонам, а более корректно – от точки въезда на ЗСД до точки выезда.