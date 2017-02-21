Из-за гусей на Леонтьевской улице в Пушкине пробки

Водители столкнулись с неожиданным препятствием на проезжей части 21 февраля в городе Пушкине. Из-за гусей на Леонтьевской улице образовалась небольшая пробка.

О птицах, разгуливающих по Пушкину, сообщают очевидцы. Фото, на котором виден гусь, преграждающий путь машинам, выложили пользователи социальной сети «ВКонтакте» в группе «ДТП и ЧП». Местные жители пишут, что неподалеку есть кафе, во дворе которого и живут птицы. «Это нормально, они рядом живут. Домой с прогулки идут», – шутят жители пригорода.

Пользователи соцсети также отметили терпеливость водителей, которые вежливо пропускают птиц.

Напомним, 19 февраля петербуржцев удивило появление другого животного — на проспекте Гагарина утром сотрудники полиции ловили оленя.