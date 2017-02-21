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17:17 21.02.2017
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21.02.2017 16:46
3 Комментариев

Горизбирком отказал «Трезвому Петрограду» в проведении референдума о введении сухого закона

Избирательная комиссия Петербурге рассмотрела обращение главного редактора газеты "Трезвый Петроград" Анатолия Оброскова о проведении общегородского референдума о введении сухого закона. Об этом "Фонтанке" сообщили 21 февраля в пресс-службе ГИК.

Активист предлагал спросить у горожан следующее: "Согласны ли Вы с тем, чтобы на территории Санкт-Петербурга 24 часа было запрещено торговать алкогольной продукцией, включая пиво и "безалкогольное" пиво?"

Как отметили в избиркоме, мужчина должен был предоставить документы о проведении собрания инициативной группы, он, в свою очередь, решил, что документов о том, что он является главой СМИ, достаточно.  

"Заявителю решено разъяснить, что данное общественное объединение не имеет правовых оснований для создания инициативной группы по проведению референдума", – отметили в ГИК.

Напомним, что Обросков надеялся, что его предложение примут, и референдум проведут одновременно с президентскими выборами, что повысит явку на последних.


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комментарии пользователей (3)
Теркин
21 февраля 2017 г. 17:12
Рабам пить вино и есть мясо!
iayaaz
21 февраля 2017 г. 17:03
правильно... стадо должно быть пьяным...
Константа
21 февраля 2017 г. 17:01
боже, ищще сумасшедшие трезвенники оказывается остались:)) редакция: явка на выборы, а не на выборах:ЬЬЬ
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