Горизбирком отказал «Трезвому Петрограду» в проведении референдума о введении сухого закона

Избирательная комиссия Петербурге рассмотрела обращение главного редактора газеты "Трезвый Петроград" Анатолия Оброскова о проведении общегородского референдума о введении сухого закона. Об этом "Фонтанке" сообщили 21 февраля в пресс-службе ГИК.

Активист предлагал спросить у горожан следующее: "Согласны ли Вы с тем, чтобы на территории Санкт-Петербурга 24 часа было запрещено торговать алкогольной продукцией, включая пиво и "безалкогольное" пиво?"

Как отметили в избиркоме, мужчина должен был предоставить документы о проведении собрания инициативной группы, он, в свою очередь, решил, что документов о том, что он является главой СМИ, достаточно.

"Заявителю решено разъяснить, что данное общественное объединение не имеет правовых оснований для создания инициативной группы по проведению референдума", – отметили в ГИК.

Напомним, что Обросков надеялся, что его предложение примут, и референдум проведут одновременно с президентскими выборами, что повысит явку на последних.