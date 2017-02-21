Instagram вернул на место запись Шнурова со стихотворением про Исаакий

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров сообщил своим подписчикам в социальной сети, что размещенная им запись про передачу Исаакиевского собора РПЦ, которая была удалена два дня назад модераторами Instagram, возвращена.

Видеозапись со стихотворением на злободневную тему теперь в аккаунте музыканта размещена дважды. После того как 18 февраля запись появилась впервые и спустя сутки была удалена, Шнуров отметил: «Здесь была публикация стишка, а теперь её нет. Спасибо вам, добрые люди» – и опубликовал видео заново. Обе публикации были удалены, а 21 февраля появились заново.

«Странно, но инстаграм вернул стишки, причём на прежние места публикаций. К чему всё это? Скоро весна. Любовь и голуби», – удивился рокер.

Ранее Шнура поддержала телеведущая Ксения Собчак, которая в той же социальной сети предложила устроить флешмоб и перечитала сочинение лидера «Ленинграда» на тему конфликта вокруг собора. В удалении видео Собчак сочла виновными «ольгинских ботов», из-за многочисленных жалоб которых якобы и было удалено видео. Акцию телеведущей поддержал в том числе депутат Законодательного собрания Петербурга Максим Резник.