Instagram вернул на место запись Шнурова со стихотворением про Исаакий
Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров сообщил своим подписчикам в социальной сети, что размещенная им запись про передачу Исаакиевского собора РПЦ, которая была удалена два дня назад модераторами Instagram, возвращена.
Видеозапись со стихотворением на злободневную тему теперь в аккаунте музыканта размещена дважды. После того как 18 февраля запись появилась впервые и спустя сутки была удалена, Шнуров отметил: «Здесь была публикация стишка, а теперь её нет. Спасибо вам, добрые люди» – и опубликовал видео заново. Обе публикации были удалены, а 21 февраля появились заново.
«Странно, но инстаграм вернул стишки, причём на прежние места публикаций. К чему всё это? Скоро весна. Любовь и голуби», – удивился рокер.
Ранее Шнура поддержала телеведущая Ксения Собчак, которая в той же социальной сети предложила устроить флешмоб и перечитала сочинение лидера «Ленинграда» на тему конфликта вокруг собора. В удалении видео Собчак сочла виновными «ольгинских ботов», из-за многочисленных жалоб которых якобы и было удалено видео. Акцию телеведущей поддержал в том числе депутат Законодательного собрания Петербурга Максим Резник.
Справка:
Напомним, решение о передаче Исаакиевского собора РПЦ было озвучено губернатором Петербурга Георгием Полтавченко 10 января, что шло в разрез с его предыдущей позицией. В 2015 году он отказался передавать собор епархии, так как музей в храме приносит существенный доход городской казне. История вызвала недовольство в обществе — ряд горожан выступил против передачи, подтвердив свою позицию на митинге 28 января на Марсовом поле и 12 февраля вокруг самого собора.