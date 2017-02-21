Коммунальные войны мешают питанию

Надеясь пожить «в элитной квартире» на Рубинштейна, глава смольнинского управления оказалась невольно втянута в коммунальный спор со странными подписями, исчезающими компаниями и заявлениями о массовых избиениях.

Соседский конфликт премиум-класса с налетом уголовщины развернулся не где-нибудь, а в Толстовском доме на Рубинштейна.

В восьмикомнатной коммунальной квартире после долгих продаж и обменов установился триумвират: три собственника, одним из которых оказалась глава смольнинского управления социального питания Наталья Петрова. Принадлежащие ей три комнаты она быстро свела практически к нулевому циклу — снесла перегородки и получила единое пространство примерно в 60 квадратов. Никаких претензий со стороны соседей она не получала, ведь все работы касались только ее жилплощади. Зато другой собственник, Филипп С., подошел к вопросу более творчески: пробил с лестничной площадки отдельный вход в свои помещения и заложил дверь в кухню из общего коридора. Третий владелец, Вячеслав Ш., спустя пять лет удивился и довел дело до суда — причем не одного.

Справка: Толстовский дом — неофициальное название дома по адресу: ул. Рубинштейна, 15-17. Он был построен в 1910 – 1912 годах по заказу графа Михаила Толстого, проект разработал архитектор Федор Лидваль. В основе планировки находятся три двора, соединенные проездами. Дом является памятником архитектуры регионального значения и находится в зоне регулируемой застройки. В доме проживали многие известные люди, в частности певец Эдуард Хиль и убитый в 1997 году вице-губернатор Михаил Маневич, скульптор Михаил Шемякин, поэт Евгений Рейн. По данным ЦИАН, сейчас в доме стоимость квадратного метра превышает 200 тысяч рублей.

После перепланировки оказалось, что один из владельцев фактически объединил свои две комнаты и общую кухню. Чиновницу Смольного Наталью Петрову все это устраивало — и изначально она выступала как третье лицо в разбирательствах. По ее словам, с самого начала все собственники работали на разделение «густонаселенной коммуналки» и планировали «жить в элитных квартирах, в прекрасном доме в центре Петербурга». Как заявляют соседи, недовольный теперь собственник сам еще 7 лет назад согласовывал проект перепланировки, устанавливал одни перегородки и сносил другие, брал за работу деньги с остальных владельцев, а теперь пытается оспорить изменения в суде. В качестве доказательств предъявляются документы о поставке строительных материалов.

Однако детектив начинается не здесь и даже не в заявлении КГИОП о том, что он не выдавал разрешений на перепланировку, это полбеды. В какой-то момент судебное разбирательство о приведении общего имущества в изначальный вид стало разрастаться. Отец самого активного в плане обособления жильца заявил, что может доказать участие Вячеслава Ш. в демонтаже стен — якобы есть подписанный обеими сторонами договор подряда с ООО «Экспресс» (зарегистрирована по адресу: Ярославский, 39).

На этом этапе — в начале 2016 года – интересы Натальи Петровой и Филиппа С. представлял уже один адвокат. В суд была представлена копия пресловутого договора. Вячеслав Ш. свою подпись не узнал и потребовал приобщить к делу оригинал документа. Получить его, впрочем, суд не смог. Вместо этого ООО «Экспресс» представило заявление о том, что еще в декабре 2015 года Вячеслав пришел в офис компании, вырвал оригинал договора из папки с бумагами, накричал на сотрудников, ударил менеджера и был таков. Компания даже подала иск о возбуждении уголовного дела. В итоге от почерковедческой экспертизы по копиям истец отказался.

Районный суд отказал Вячеславу Ш. в удовлетворении его требований, решив, что он «лукавит» и злоупотребляет правами, а свидетельские показания подтверждают его личное участие в перепланировке. В заключении была, в частности, такая фраза: «...то обстоятельство, что истец не может пользоваться некоторыми местами общего пользования — кухней, прихожей и туалетом, свидетельствует о его согласии по определению порядка пользования местами общего пользования с другими участниками долевой собственности, которое нашло свое подтверждение в оборудовании в своей жилой зоне санузла, душевой и кухонной зоны». Соседи подтверждают, что недовольный собственник подвел в свои комнаты необходимые коммуникации.

Надо сказать, что к этому времени подпись Вячеслава Ш. стала мелькать в различных документах все чаще. В частности, запросы в КГИОП, как выяснилось, поданы от лица всех трех соседей, как и обращения в товарищество собственников жилья. В общем, и без почерковедческой экспертизы видно, что эти каллиграфические изыски сильно отличаются друг от друга. По словам самого «подписанта», объединяет их только одно — все они проставлены чужими руками. Да и Наталья Петрова в своих разъяснениях прямо заявила: «Формально мы подавали заявления в КГИОП и ТСЖ «Толстовский дом» за двумя подписями». Противник Вячеслава Ш. в суде любые обвинения в фальсификациях отвергает. По его словам, все происходящее — часть общей рейдерской стратегии истца. Поэтому он допускает, что Вячеслав Ш. сам, по примеру кредитных мошенников, нарочно ставил подписи, не похожие одна на другую.

А тут подоспели и новые факты относительно «украденного» в конце 2015 года оригинала договора. Здание на Ярославском проспекте, где зарегистрировано ООО «Экспресс», как выяснилось, было снесено задолго до инцидента. Руководство компании заявило, что ее фактический адрес: набережная Волковки, 9, и именно там произошло преступление. Следственный отдел прокуратуры по Центральному району сделал запрос и выяснил, что фирма арендовала помещения по указанному адресу лишь до 2013 года. При этом, согласно данным СПАРК, там действительно располагается другая компания владельца «Экспресса».

Не объясняется, каким образом был согласован проект на перепланировку жилых помещений в квартире. С одной стороны, есть протокол заседания районной межведомственной комиссии под председательством замглавы администрации Центрального района (тоже, по совпадению, Натальи Петровой). С другой — справка из МФЦ, согласно которой никто не обращался в многофункциональный центр за предоставлением соответствующей услуги.

Недостаток формальных обоснований с лихвой компенсируется острым сюжетом. В отношении самого Вячеслава Ш. написано множество заявлений. Сосед трижды подавал на него заявления в 28-й отдел полиции, обвиняя в вымогательстве — в последний раз речь шла, по его словам, о полутора миллионах рублей. Якобы ему даже пришлось съехать из своей почти отдельной квартиры на Рубинштейна. Продать свою долю он не смог. Кроме того, в беседе с «Фонтанкой» Филипп С. рассказал о нестандартных способах психологического давления, которое истец оказывал на соседей, – вплоть до стрельбы по стенам и демонстративного начала сноса перегородок. Одновременно идут ходатайства, где собственника комнат называют ярым антисемитом, который держит в страхе все иудейское население дома, избивая соседей, но уходя от наказания. Сам Вячеслав Ш. эти обвинения всерьез не воспринимает.

Начальница смольнинского управления подтвердить или опровергнуть эту информацию не может — в доме на Рубинштейна она не живет. По словам Натальи Петровой, в этом грязном конфликте она – пострадавшая сторона, и никакого желания и возможности проживать в квартире — пусть и в элитном доме – у нее уже нет. Так просто отстраниться от этой истории у нее вряд ли получится. Сейчас речь идет уже о двух судебных разбирательствах.

В Следственном отделе по Центральному району уже дважды отказывали в возбуждении уголовного дела по факту фальсификации документов, на котором настаивает Вячеслав Ш. Зато апелляционную жалобу на решение первой инстанции городской суд принял — правда, лишь затем, чтобы тут же приостановить производство. Дело в том, что сейчас в районном Куйбышевском суде находится на рассмотрении еще одно дело: Филипп С. просит узаконить нынешнее положение вещей. При этом он ссылается на 4-ю статью Жилищного кодекса: «Жилое помещение может быть сохранено в переустроенном и (или) перепланированном состоянии, если этим не нарушаются права и законные интересы граждан либо это не создает угрозу их жизни и здоровью». Ранее районная администрация отказалась признать работы законными из-за позиции все того же Вячеслава Ш.: он не затребовал акт о завершении переустройства — и не собирается. По словам соседей, он нарочно не впускает в свою часть квартиры экспертов, которые должны оценить перепланировку: опасается преследования за то, что пробил выход в капитальной стене.

Наталья Петрова определением суда переведена из категории третьего лица в категорию ответчика по обоим делам — при том, что истцами являются разные соседи. Сама чиновница рассказала, что соответствующих уведомлений не получала. Зато после обращений Вячеслава Ш. в полпредство президента в отношении нее начали проводить проверку. Что касается исков, то собственник, оспаривающий перепланировку, заявил отвод всей коллегии в городском суде и судье — в районном. Оба раза ему отказали, однако, судя по позиции сторон, главе городского управления соцпитания предстоит еще долго отвлекаться от своих служебных обязанностей на коммунальные войны.

Николай Кудин, "Фонтанка.ру"