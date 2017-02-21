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21.02.2017 16:28

В Петербурге по подозрению в педофилии задержали вожатого лагеря

Вожатый детского оздоровительного лагеря в Курортном районе Петербурга, по версии следствия, надругавшийся над второклассницей прошлым летом, задержан 21 февраля. Подозреваемому 48 лет.

Как сообщили в пресс-службе ГСУ СК по Петербургу, сотрудники ведомства совместно с полицией задержали мужчину на следующий день после обращения матери пострадавшей девочки в полицию с заявлением, в котором она обвинила вожатого в насильственных действиях сексуального характера в отношении дочери. http://www.fontanka.ru/2017/02/21/019/

Восьмилетняя девочка отдыхала в детском лагере в июне прошлого года.

Возбуждено уголовное дело. Решается вопрос об избрании меры пресечения для подозреваемого.


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