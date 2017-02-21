Путин поручил Собянину снести хрущевки

Президент России Владимир Путин поручил мэру Москвы Сергею Собянину снести пятиэтажные дома. Их разговор опубликован на сайте Кремля.

«Я знаю настроение и ожидания москвичей. Ожидания связаны с тем, чтобы эти дома снести и на их месте новое жилье построить. Мне представляется, что это и было бы самым правильным решением», — заявил Путин.

В свою очередь Собянин сообщил, что власти Москвы планируют завершить снос хрущевок в 2017–2018 годах.

«Остались буквально считаные единицы домов. Думаю, что в 2017–2018 годах мы вообще полностью закончим эту программу», — ответил Собянин.

Ранее сообщалось, что в Москве осталось 89 домов из 1772, которые были предназначены к сносу в рамках данной программы. Программа сноса пятиэтажек полностью завершена в Северном, Центральном, Южном, Зеленоградском и Юго-Восточном округах столицы.