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21.02.2017 16:15

Дефект на Симонова устранили, но батареи пока не потеплели

Ремонт теплотрассы на улице Симонова в Петербурге завершили к полудню вторника. Но читатели «Фонтанки» продолжают жаловаться на холодные батареи.

В пресс-службе ГУП «ТЭК» сообщили, что в полдень 21 февраля энергетики устранили все последствия вчерашней аварии, в зоне которой оказались более 30 домов. Предполагалось, что на ремонт трубы диаметром 1000 мм, которая дала сбой у дома №5/1 по улице Симонова накануне в 12:10, уйдет не меньше 30 часов.

Однако пока жители Выборгского района потепления в квартирах не заметили.

«Сутки назад у нас в доме и во всем окружающем квартале отключили батареи парового отопления в парадных. Народ воет. В подъезде 8 градусов вместо положенных минимум 16. У меня угловая квартира – она вымораживается», – пишет в 14:30 житель дома № 14/2 на проспекте Науки.

«Тепла нет,  а из крана горячей воды идёт в лучшем случае тёплая», – сообщил в 15:05 житель дома № 28 по проспекту Просвещения.

При этом в детских садах № 99 и 129, которые тоже оказались в зоне аварии, на отсутствие отопления не жалуются. Сотрудники подтвердили «Фонтанке», что ГУП «ТЭК» своевременно проинформировал их о проблемах с отоплением и после визита сантехника тепло поступает. Однако сотрудница одного из детсадов добавила, что в ее доме на улице Композиторов утром батареи были холодные и горячая вода отсутствовала.  

В пресс-службе ГУП «ТЭК» утверждают, что теплоснабжение на время ремонтных работ было обеспечено по резервной схеме и в отсутствии в домах тепла и горячей воды винить нужно управляющую компанию.


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Проект реализован на средства гранта Санкт-Петербурга

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