HarbinBank и УБРиР заключили соглашение по торговому финансированию

Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) и HarbinBankCoLtd (Банк Харбина) заключили двустороннее соглашение в области торгового финансирования.

Согласно документу, стороны обязуются финансировать экспортно-импортные операции своих клиентов. Подписанное соглашение упростит для предпринимателей процесс взаиморасчетов с зарубежными партнерами за счет проведения сделок не только в долларах, но в национальных валютах обеих стран.

Директор филиала «Санкт-Петербургский» УБРиР Александр Казанский считает, что потребность в подобных сделках высока. Согласно статистическим данным Федеральной таможенной службы России, доля торгового оборота Китая во внешней торговле с Россией по итогам 10 месяцев 2016 года составляет 14,1%. За этот период торговый оборот между двумя странами достиг $58,745 млрд, что на 1,7% больше, чем по итогам аналогичного периода 2015 года.

«Подписание соглашения — важный шаг в развитии экономики региона. Это позволит нам простимулировать рост внешнеторговых сделок. В свою очередь, местные предпринимателисмогут вести бизнес с китайскими партнерами на более выгодных условиях», — добавил Александр Казанский.

HarbinBankCoLtd – китайский банк со штаб-квартирой в Харбине был основан в июле 1997 года. По данным на 30 июня 2016 года, объем активов банка составляет 477,965 млрд юаней. Общий объем выданных кредитов – 192,718 млрд юаней, привлеченных депозитов – 330,673 млрд юаней. В рейтинге 1000 крупнейших банков мира по размеру капитала HarbinBank занимает 207 строчку.