Погоня со стрельбой в центре Петербурга – глазами ДПС
Видеозапись ночной погони со стрельбой в центре Петербурга предоставил отдел пропаганды УГИБДД по городу и области.
Напомним, рано утром 21 февраля на Невском проспекте полиция начала преследование «Жигулей», двигавшихся с нарушением ПДД. Остановить водителя удалось только после нескольких выстрелов из табельного оружия на Кременчугской улице.
Впечатляющие кадры, достойные кинобоевика, сделал видеорегистратор, установленный в машине ГИБДД. Видео смотрите на «Водителе Петербурга».