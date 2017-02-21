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17:17 21.02.2017
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21.02.2017 15:55

Погоня со стрельбой в центре Петербурга – глазами ДПС

Видеозапись ночной погони со стрельбой в центре Петербурга предоставил отдел пропаганды УГИБДД по городу и области.
Погоня со стрельбой в центре Петербурга – глазами ДПС

 

Напомним, рано утром 21 февраля на Невском проспекте полиция начала преследование «Жигулей», двигавшихся с нарушением ПДД. Остановить водителя удалось только после нескольких выстрелов из табельного оружия на Кременчугской улице.

Впечатляющие кадры, достойные кинобоевика, сделал видеорегистратор, установленный в машине ГИБДД. Видео смотрите на «Водителе Петербурга»


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