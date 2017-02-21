Путин посмертно наградил Чуркина орденом Мужества
Президент России Владимир Путин посмертно наградил постпреда России при ООН Виталия Чуркина, сообщается на сайте Кремля.
«За самоотверженность, стойкость и высокий профессионализм, проявленные на посту Постоянного представителя Российской Федерации при Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке, США, наградить орденом Мужества Чуркина Виталия Ивановича (посмертно)», — говорится в тексте указа.
Напомним, Чуркин скончался 20 февраля 2017 года в Нью-Йорке на 65-м году жизни.