Начальника учебного центра ДОСААФ на Афонской подозревают в аферах на миллион

Военная прокуратура Петербурга уличила начальника учебного центра ДОСААФ в злоупотреблении полномочиями и присвоении денег центра. По версии следствия, Александр Хорошавин неправомерно завладел почти миллионом рублей.

Как сообщает 21 февраля военная прокуратура Западного военного округа, начальник Санкт-Петербургского городского учебного центра ДОСААФ России, по версии следствия, сдал в аренду помещения центра на Афонской улице. Для этого он учредил ООО «ГУЦ» на свое имя. Организация, согласно данным информационно-аналитической базы «Спарк», занимается обучением будущих водителей, а Александр Хорошавин числится в ней генеральным директором. К слову, такие же услуги предоставляет и сам учебный центр ДОСААФ.

Незаконно сдав в аренду казенные помещения, как считают правоохранительные органы, Хорошавин обогатился на 441 тысячу рублей.

Кроме того, как было установлено во время расследования, он сам себя назначил на должности инженера-теплотехника центра и инженера-электрика, нарушая условия заключенного с ним трудового договора. Получая инженерную зарплату, он «заработал» дополнительные 327 тысяч. Еще 136 тысяч, принадлежащих ДОСААФ, по мнению правоохранителей, Хорошавин просто присвоил. Итого ущерб от действий начальника составил 904 тысячи рублей.