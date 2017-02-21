Активисты НОД подали заявление о клевете в отношении журналистки Винокуровой

Активисты Национально-освободительного движения (НОД) подали заявление в правоохранительные органы, потребовав от сотрудников правопорядка возбудить уголовное дело в отношении корреспондента издания Znak.com Екатерины Винокуровой после ее вопроса президенту России Владимиру Путину. Об этом в эфире программы «Против всех» на радиостанции «Говорит Москва» 21 февраля заявил депутат Госдумы и координатор НОД Евгений Федоров.

«К нам пришла информация от МВД — по заявлению активистов НОД, что идет проверка по клевете в публичном пространстве», — сообщил Федоров. «Сейчас ждем результатов проверки», — добавил парламентарий, отметив также, что, по мнению участников подконтрольного ему движения, «Винокурова наврала <...> на всю страну».

«Покажите видео [нападения активиста НОД на внештатного фотографа «Коммерсанта» Давида Френкеля]», — потребовал Федоров.

Ранее, в декабре прошлого года, в ходе пресс-конференции Владимира Путина Винокурова задала российскому лидеру вопрос о нападении в Санкт-Петербурге активиста НОД на внештатного фотографа «Коммерсанта» Давида Френкеля. Инцидент, по информации корреспондента, произошел во время уличной акции, при этом после потасовки полицейские в итоге задержали не нападавшего, а самого фотографа, уточняет Znak.com.

Прокуратура Санкт-Петербурга тогда отказалась возбуждать дело по данному факту, однако позже отказ был отменен.​ В связи с этим 15 февраля в Москве, как сообщала «Говорит Москва», Винокурову допросили в полиции о нападении на Френкеля.

«Меня попросили дать некоторые пояснения по части моего вопроса, который касался нападения активиста НОД на внештатного фотокорреспондента «Коммерсанта» в Петербурге», — уточняла она радиостанции, также добавив, что правоохранители «были очень милы» и «им для материалов дела нужно более подробное описание эпизода» с ее вопросом Путину.