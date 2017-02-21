Неадекватный потребитель наркотиков с ножом напал на гулявшего с ребенком петербуржца

Неадекватный мужчина пугал горожан ножом, а потом кинулся на прохожего, который гулял с новорожденным ребенком в Выборгском районе Петербурга. Злоумышленник порезал детскую коляску и ранил отца, пытавшегося защитить младенца.

Как сообщает 21 февраля пресс-служба Росгвардии по городу и Ленобласти, наряд вневедомственной охраны вызвали на Шостаковича около половины восьмого вечера 18 февраля. Звонившие жаловались на агрессивного незнакомца, который бегает по улице и угрожает прохожим.

Приехав на место, группа задержания обнаружила вооруженного ножом 49-летнего мужчину, который предположительно был под действием наркотиков. Наряд вневедомственной охраны разоружил дебошира. Выяснилось, что мужчина перешел от слов к действиям: он набросился на коляску с грудным ребенком и изрезал обшивку. Младенца пытался защитить гулявший с ним отец и тоже получил ножом по руке.

Буйного горожанина задержали и доставили в 58-й отдел полиции. Неадекватное поведение, угрозы убийством и вооруженное нападение на петербуржца с ребенком грозят ему уголовным делом.