Дмитрий Гудков заявил о намерении баллотироваться на пост мэра Москвы в 2018 году

Экс-депутат Государственной думы шестого созыва Дмитрий Гудков объявил о намерении баллотироваться на выборах мэра Москвы, передает 21 февраля РИА «Новости». Об этом он заявил в ходе пресс-конференции в столице.

«Я пригласил вас всех, чтобы уже официально сообщить о своем решении, которое я принял, — решении баллотироваться на пост мэра Москвы в сентябре 2018 года. Претендую на то, чтобы быть единым демократическим депутатом. Предпринял уже ряд шагов в этом направлении», — заявил Гудков.

Выборы мэра Москвы запланированы на сентябрь 2018 года.