Шойгу: Операция России в Сирии прервала цепь «цветных революций» на Ближнем Востоке

Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу заявил, что участие России в военных действиях в Сирии позволило прервать цепь «цветных революций» на Ближнем Востоке и в Африке, передает 21 февраля ТАСС.

Об этом он сказал на лекции на открытии II Всероссийского молодежного форума «Международное военно-политическое и военно-экономическое сотрудничество: современные тенденции» в МГИМО.

«Применение нашей группировки в Сирийской Арабской Республике позволило решить геополитическую задачу — прервать цепь «цветных революций», тиражируемых на Ближнем Востоке и в Африке», — отметил Шойгу.

Глава Минобороны также подчеркнул, что Россия не только уничтожает террористов на территории Сирии и освобождаем от них страну, но и решает задачу, чтобы экстремисты не проникли в Россию.

Похожее заявление министр делал в декабре 2016 года на итоговой коллегии ведомства, в которой участвовал президент России Владимир Путин. Тогда Шойгу также добавил, что действия ВКС России предотвратили распад Сирии.