МРСК Северо-Запада продает просроченную дебиторскую задолженность объемом 2,25 млрд рублей

МРСК Северо-Запада (дочерняя компания ПАО «Россети») выставляет на продажу просроченную дебиторскую задолженность предприятий-банкротов за оказанные услуги по договорам передачи электроэнергии и по договорам энергоснабжения на общую сумму 2,25 млрд рублей.

Портфель из 41 лота составляет 27 % от всей просроченной дебиторской задолженности, зафиксированной на начало текущего года. В перечень лотов вошли компании-банкроты, чей долг перед энергетиками превышает 10 млн рублей.



Выбор покупателей проводится в виде открытых запросов цен, извещения о которых размещены на электронной торговой площадке www.B2B-mrsk.ru. В извещениях указана начальная (минимальная) стоимость каждого лота.

В настоящий момент сетевая компания выставила на продажу пакет из 20 лотов по договорам на общую сумму в 942 млн рублей. Победитель будет определен до 31 марта 2017 г. Извещения о запросе цен на продажу просроченной дебиторской задолженности еще по 21 лоту будут размещены до 10 марта. Итоги по второму пакету планируется подвести до 25 апреля. На подачу заявок по всем лотам предоставляется 30 календарных дней с момента размещения извещений о запросе цен.

Напомним, по состоянию на 1 января 2017 года общая сумма дебиторской задолженности потребителей перед МРСК Северо-Запада составила12,4 млрд рублей, при этом сумма просроченного долга превышает 8,4 млрд рублей.



Справка о компании ПАО «МРСК Северо-Запада»