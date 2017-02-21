Трамп накаркал: Из-за чего в Стокгольме вспыхнули беспорядки?
Беспорядки с поджогами машин и разграблением местных магазинов начались после попытки шведских полицейских задержать подозреваемого в торговле наркотиками и находящегося в розыске мигранта. В результате учиненного погрома, в котором участвовало несколько десятков человек, пострадали два местных жителя.
Видео с видеохостинга YouTube:
О том, что случилось на севере шведской столицы, узнали у журналиста Малькольма Диксеулиса, который рассказал о том, как воспринимают случившееся жители Швеции, и ждать ли ужесточения миграционного законодательства в случае повторения подобных инцидентов:
Напомним, в минувшую субботу американский президент Дональд Трамп вновь призвал к ужесточению правил въезда в США. В ходе своего выступления Трамп привел в пример Швецию, в которой, по его словам, миграционная политика оставляет желать лучшего. "Посмотрите, что случилось вчера вечером в Швеции. Кто бы мог в такое поверить? У них сейчас такие проблемы, какие они себе и представить не могли", – заявил глава США, чем сильно удивил всех, и в особенности, жителей Швеции, ведь накануне выступления Трампа в этой скандинавской стране никаких беспорядков не было.
Аудиоподкаст эфира:
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