Трамп накаркал: Из-за чего в Стокгольме вспыхнули беспорядки?

21.02.2017 15:01

В чем причина беспорядков, произошедших накануне вечером в пригороде Стокгольма Ринкебю? Как воспринимают произошедшее местные жители? И при чем тут Трамп? Узнали у бывшего корреспондента шведского телевидения в России, журналиста Малькольма Дикселиуса.

Беспорядки с поджогами машин и разграблением местных магазинов начались после попытки шведских полицейских задержать подозреваемого в торговле наркотиками и находящегося в розыске мигранта. В результате учиненного погрома, в котором участвовало несколько десятков человек, пострадали два местных жителя.

Видео с видеохостинга YouTube:

О том, что случилось на севере шведской столицы, узнали у журналиста Малькольма Диксеулиса, который рассказал о том, как воспринимают случившееся жители Швеции, и ждать ли ужесточения миграционного законодательства в случае повторения подобных инцидентов:

Напомним, в минувшую субботу американский президент Дональд Трамп вновь призвал к ужесточению правил въезда в США. В ходе своего выступления Трамп привел в пример Швецию, в которой, по его словам, миграционная политика оставляет желать лучшего. "Посмотрите, что случилось вчера вечером в Швеции. Кто бы мог в такое поверить? У них сейчас такие проблемы, какие они себе и представить не могли", – заявил глава США, чем сильно удивил всех, и в особенности, жителей Швеции, ведь накануне выступления Трампа в этой скандинавской стране никаких беспорядков не было.

Аудиоподкаст эфира:

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