Родители Mistola Hills снова сели за парты

Инновационные образовательные технологии, внедренные за последние годы в Кузьмоловской средней школе №1 (Всеволожский район), в т.ч. при поддержке компании «Северный город» (входит в Холдинг RBI), были представлены жителям нового микрорайона Mistola Hills, построенного застройщиком в 7 км от Петербурга.

Со средней школой №1 в Кузьмолово застройщика связывают давние партнерские взаимоотношения. Еще в 2012 году «Северный город» оборудовал здесь современный школьный стадион площадью 6700 кв. м, где разместились площадки для баскетбола, волейбола и тенниса, футбольное поле, беговая дорожка, а также гимнастический комплекс. В 2015 г. компания приобрела для Кузьмоловской школы мультимедийный обучающий центр для развития мотивации детей к познанию и творчеству. С его помощью можно обучаться цифровой живописи, анимации и web-дизайну, создавать музыкальные композиции, осваивать основы робототехники, проводить научные опыты, постигать информационные технологии и web-моделирование, а также изучать иностранные языки. Подобных мультимедийных центров – считанные единицы по всей стране, а для Ленинградской области он является и вовсе уникальным. Неслучайно Кузьмоловская средняя школа №1 в 2015 году была включена в ТОП-500 лучших школ Российской Федерации, а 2016 году она вошла в число лидеров Ленинградской области по количеству выпускников, поступивших в Санкт-Петербургский государственный университет.

Экскурсия по школе, знакомство с ее директором и учителями, а также увлекательный мастер-класс по работе с электронными лабораториями продолжили череду интересных и полезных мероприятий, организуемых «Северным городом» для жителей микрорайона Mistola Hills. Помимо традиционных новогодних и осенних праздников, здесь уже устраивали коллективные занятия фитнесом для молодых мам, фотосесию на пленэре для всех желающих, краеведческие экскурсии по историческим окрестностям… Добавим, что «Северный город» зачастую выступает только как инициатор мероприятия, а роли преподавателей и организаторов события постепенно начинают брать на себя сами жители Mistola Hills.

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