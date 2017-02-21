Девушку на бульваре Красных Зорь избили битой из-за телефона

Полицейские задержали подозреваемого в избиении девушки битой в Невском районе Петербурга. Следствие предполагает, что это может быть не первое нападение молодого человека на прохожих.

Как сообщили 21 февраля в ГСУ СК по Петербургу, по подозрению в разбойном нападении на 17-летнюю девушку у дома №5 на бульваре Красных Зорь задержан 22-летний молодой человек. По данным следствия, он несколько раз ударил девушку бейсбольной битой по голове и по телу, чтобы забрать её мобильный телефон.

Решается вопрос об аресте подозреваемого. Расследование уголовного дела продолжается: полицейские проверяют подозреваемого на причастность к аналогичным преступлениям.