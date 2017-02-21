Гол нападающего СКА Шипачева признан самым красивым за прошлую неделю в КХЛ

Рейтинг самых красивых голов прошлой недели представила сегодня, 21 февраля, Континентальная хоккейная лига (КХЛ). Первое место заняла шайба нападающего СКА Вадима Шипачева.

Самый красивый гол, по версии КХЛ, был забит в матче СКА – «Сочи», который был сыгран 16 февраля в Санкт-Петербурге. На 4-й минуте встречи второе звено армейцев с Невы, в которое входят форварды Шипачев, Дадонов и Гусев, организовало комбинационную атаку, которая завершилась заброшенной шайбой Шипачева в ворота «Сочи».

Полностью десятку самых красивых голов прошлой недели можно посмотреть на сайте КХЛ.

Напомним, СКА занял по итогам регулярного чемпионата второе место и в 1/8 финала Кубка Гагарина встретится с «Витязем» из Подольска. Серия до четырех побед одной из команд пройдет 21, 23 (в Петербурге), 25 и 27 (в Подольске) февраля.