Гол нападающего СКА Шипачева признан самым красивым за прошлую неделю в КХЛ
Самый красивый гол, по версии КХЛ, был забит в матче СКА – «Сочи», который был сыгран 16 февраля в Санкт-Петербурге. На 4-й минуте встречи второе звено армейцев с Невы, в которое входят форварды Шипачев, Дадонов и Гусев, организовало комбинационную атаку, которая завершилась заброшенной шайбой Шипачева в ворота «Сочи».
Полностью десятку самых красивых голов прошлой недели можно посмотреть на сайте КХЛ.
Напомним, СКА занял по итогам регулярного чемпионата второе место и в 1/8 финала Кубка Гагарина встретится с «Витязем» из Подольска. Серия до четырех побед одной из команд пройдет 21, 23 (в Петербурге), 25 и 27 (в Подольске) февраля.