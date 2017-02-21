«Россия» запускает два рейса в Турцию из Петербурга

Рейсы из аэропорта Петербурга в Турцию запускает авиакомпания «Россия». Об этом 21 февраля «Фонтанке» сообщили в пресс-службе перевозчика. Из Пулково можно будет улететь в Стамбул и Анталью.

Новые направления «России» обслужат самолеты Airbus A319. Полеты в Стамбул начнутся с 27 марта, рейсы будут выполняться по понедельникам, средам и пятницам. Полеты в Анталью планируют осуществлять с 27 апреля по вторникам, четвергам и воскресеньям.

«Предварительные данные о бронировании билетов на эти рейсы показывают высокий интерес со стороны как туристов, так и бизнесменов, которые восстанавливают и укрепляют связи между Санкт-Петербургом и городами Турецкой республики», – прокомментировали в АК «Россия».

Напомним, «Россия» входит в группу «Аэрофлот» и является для Пулково базовым перевозчиком. Как сообщала «Фонтанка», почти 55 процентов пассажиров Пулково – это пассажиры группы компаний «Аэрофлот». В 2016 доля АК «Россия» в Петербурге составила около 40% (4,7 млн человек).