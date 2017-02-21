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17:17 21.02.2017
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21.02.2017 14:38

Власти разрешили на марше памяти возложить цветы у места гибели Немцова

Мэрия Москвы пообещала предоставить участникам марша памяти Бориса Немцова 26 февраля возможность возложить цветы к месту убийства политика на Большом Москворецком мосту. Об этом 21 февраля сообщает «Интерфакс» со ссылкой на одного из организаторов акции Александра Рыклина.

Все детали марша были согласованы с московскими властями, уточнил Рыклин. «Принципиально важно было обсудить ситуацию после марша, когда многие захотят пойти на мост возложить цветы. Мне кажется, мы достигли понимания в этом вопросе, никаких препятствий московская полиция чинить людям не будет», — сказал организатор.

Заявку на проведение марша памяти Немцова организационный комитет подал 13 февраля. Участники акции собирались пройти колонной от Славянской площади по Китайгородскому проезду и Москворецкой набережной через Большой Москворецкий мост, где был застрелен Немцов. Мэрия предложила другой маршрут — по бульварам от Пушкинской площади до проспекта Сахарова.

Политик Борис Немцов был убит на Большом Москворецком мосту 27 февраля 2015 года. По версии следствия, убийство политика было заказным, а убийца получил не менее 15 млн руб.

Источник: РБК


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