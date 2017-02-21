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21.02.2017 15:00

«Добрый Рок» проведет концерт в пользу маленькой петербурженки

Музыкальный благотворительный фестиваль «Добрый рок» проведет очередной концерт в День защитника Отечества, сборы от которого будут направлены на реабилитацию маленькой петербурженки Кристины Дмитриевой.

Как рассказали организаторы, необходимую сумму на иппотерапию (метод реабилитации посредством лечебной верховой езды) для Кристины уже собирают несколько месяцев. Осталось собрать 1272 рубля и девочка приступит к занятиям.

«Верится, что в День защитника Отечества мы сделаем это. И даже сможем собрать больше в счет следующего ребенка, ожидающего своей очереди на бесплатные занятия», – надеются организаторы.

Петербуржцев и гостей города приглашают на концерт 23 февраля в бар «Белград» (ул. Думская, 9). Начало концерта в 19.00, сбор гостей в 18.00.


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