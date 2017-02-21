Конфликт из-за парковки на Караванной закончился ножевым ранением

Удар ножом молодой человек получил около часа дня 21 февраля возле кинотеатра «Родина» в Петербурге. Как сообщают очевидцы, двое мужчин не поделили парковочное место и один из них пытался отвоевать заветный участок при помощи холодного оружия.

В ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти подтвердили, что от дома 12 по указанной улице после конфликта с неизвестным с ножевым ранением в Мариинскую больницу был госпитализирован 27-летний молодой человек.

«Молодого человека "пырнули" ножом за то, что он попросил лысоватого мужчину в коричневой куртке на "БМВ" не парковаться, так как он занял это место», – добавляют подробности очевидцы.

Полиция устанавливает все обстоятельства произошедшего.