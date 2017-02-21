В Петербурге военная прокуратура расследует махинации с зарплатой «мёртвых душ»

Начальника петербургского ремонтно-эксплуатационного центра №18, который обслуживает котельные Министерства обороны, подозревают в мошенничестве с зарплатами подчиненных.

Как сообщает 21 февраля военная прокуратура Санкт-Петербургского гарнизона, предприимчивый руководитель умудрился завысить в ведомостях число сотрудников и насобирать таким образом почти полтора миллиона рублей.

Сотрудники центра, заметившие махинации с деньгами, обратились в военную прокуратуру, которая возбудила уголовное дело. Руководителя обяжут вернуть похищенные средства.