В Петербурге военная прокуратура расследует махинации с зарплатой «мёртвых душ»
Начальника петербургского ремонтно-эксплуатационного центра №18, который обслуживает котельные Министерства обороны, подозревают в мошенничестве с зарплатами подчиненных.
Как сообщает 21 февраля военная прокуратура Санкт-Петербургского гарнизона, предприимчивый руководитель умудрился завысить в ведомостях число сотрудников и насобирать таким образом почти полтора миллиона рублей.
Сотрудники центра, заметившие махинации с деньгами, обратились в военную прокуратуру, которая возбудила уголовное дело. Руководителя обяжут вернуть похищенные средства.