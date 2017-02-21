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21.02.2017 14:16

Суд отказался признавать Демьяна Кудрявцева гражданином России

Главное управление МВД по вопросам миграции (бывшая ФМС. — РБК) выиграло дело у владельца издательского дома «Индепендент Медиа» Демьяна Кудрявцева о признании ложными документов, предоставленных им для получения гражданства России. Об этом сообщило издание Inc. Russia.

Как сообщили РБК в пресс-службе Мосгорсуда, ФМС подавала исковое заявление в Мосгорсуд с просьбой о признании юридического факта о предоставлении Кудрявцевым «заведомо ложных сведений при подаче заявлений о приеме в гражданство Российской Федерации». Суд рассматривал дело в закрытом режиме.

«Это и было судом установлено еще 25 августа 2016 года. На момент рассмотрения данного судебного дела Кудрявцев имел российское гражданство, но исходя из федеральных законов его могут лишить гражданства, но уточнять это нужно в органах МВД», — пояснили в суде. РБК пока не располагает комментарием МВД.

Демьян Кудрявцев, ранее имевший также гражданство Израиля, владеет в России газетами «Ведомости» и The Moscow Times. Согласно российскому закону о СМИ, иностранцы, а также лица с двойным гражданством не могут владеть более 20% российских медиа. Ранее сообщалось, что Кудрявцев отказался от израильского гражданства, но не смог это подтвердить Роскомнадзору, так как Израиль не предоставляет подтверждение в отказе от гражданства.

В ноябре 2015 года сообщалось, что Кудрявцев перерегистрировал ООО «Москоутаймс», управляющее газетой The Moscow Times, на свою супругу Яну Мозель-Кудрявцеву.

По данным СПАРК, ООО «Москоутаймс» принадлежит Яне Мозель-Кудрявцевой. Иная структура владения у АО «Бизнес Ньюс Медиа» (издатель газеты «Ведомости» и правообладатель ее основных товарных знаков) — она на 100% принадлежит кипрской Delovoi Standart Limited.

Источник: РБК


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