Еще
14:24 21.02.2017
Пришлите свою новость!
14:08
«Зенит» и «Андерлехт» в Петербурге рассудят греки
14:02
Муниципалы Тярлево заплатят 50 тысяч за нарушения при покупке билетов
13:59
На В.О. автомобиль «приземлился» на газон
13:58
ФАС может отменить итоги конкурса на строительство депо «Южное»
13:56
Марк Гэтисс намекнул на закрытие сериала "Шерлок"
13:51
В Симферополе задержали 20 крымско-татарских активистов
13:46
Врачи не смогли определить причину смерти брата Ким Чен Ына
13:36
Нобелиат Орхан Памук в Петербурге: "Политическое давление сильно. Я не хочу молчать"
13:34
Кремль ответил на сообщения об обсуждении ограничений расчетов наличными
13:28
LADA Vesta вышла на немецкий рынок
13:24
В Петербурге анонимный меценат оплатил долги военного летчика за ИЛ-14
13:10
Песков: В Кремле не обсуждают возможное участие Путина в выборах в 2018 года
13:03
Первый канал покажет церемонию вручения премии «Оскар»
12:56
В Пулково задержали мошенника и насильника, скрывавшихся от следствия несколько лет
12:52
ВЦИОМ: Поддержка россиянами армии достигла исторического максимума
12:48
Для зрителей фестиваля на новом стадионе на Крестовском запустят бесплатные шаттлы
12:44
Марин Ле Пен отказалась надевать платок для встречи с муфтием Ливана
12:42
Грейдер "забодал" маршрутку на Королева
12:40
В Госдуму внесен законопроект о борьбе с "зеркалами" запрещенных сайтов
12:38
Детской больнице №5 вернули главного врача
12:35
«Ленфильм» снова выставит съемочную площадку на Тамбасова на торги
12:34
Никита Михалков возглавил Театр киноактера
12:26
Буре заявил, что отказался от американского гражданства еще год назад
12:04
Президент Азербайджана назначил свою жену первым вице-президентом
12:00
Минюст допустил отказ от нормы об изъятии единственного жилья у должников
11:50
Савченко отказалась от депутатской неприкосновенности
11:43
ФАНО потребовало от Пулковской обсерватории отозвать согласование на застройку защитной зоны
11:39
МИД опубликовал стихи Лаврова про Чуркина
11:32
Петербурженку будут судить за полученные пять миллионов отпускных
11:30
Россия ужесточает санкции против КНДР
11:20
Нагорный Карабах может стать "Республикой Арцах"
11:19
На железнодорожной станции Ручьи нашли обезглавленного мужчину
11:13
Павел Буре отказался от гражданства США
11:09
В Москве умер застреленный в тире подростком инструктор по стрельбе
11:00
Петербурженка «потеряла» «Мерседес» с четырьмя миллионами рядом с АЗС на Косыгина
10:52
"Квадрат": Спор о недвижимости Союза кинематографистов рассмотрят 6 апреля
10:46
В Петербурге ночью горели шесть машин
10:40
Петербуржец выжил после падения из окна на Московском
10:34
Двое заключенных незаметно сбежали из финской тюрьмы
10:28
«Шестёрку» в центре Петербурга удалось остановить после 15 выстрелов
10:20
В Петербурге защитников Отечества поздравят 30-залповым салютом
10:09
В Петербурге расскажут о судьбе бриллиантов и их хозяек
10:05
Новую серию благотворительных открыток подготовила «Зверопочта»
09:58
Петербуржец подозревает соседа по коммуналке в развращении дочери
09:50
Должность гендиректора СПбЭС упразднена
09:49
Петербурженка обвинила в педофилии вожатого детского лагеря
09:47
«Бухарестская» открылась после проверки
09:41
Школьницу сняли с крыши девятиэтажки на Стачек
09:33
В начале марта в аэропортах Финляндии пройдёт серия забастовок
09:25
Эстония боится, что Москва будет провоцировать драки военных НАТО с местным населением в пабах
09:17
На Новоизмайловском семья получила отравление газом
09:09
Пятеро погибли при падении самолета на крышу торгового центра в Австралии
08:59
Бесхозная сумка закрыла «Бухарестскую»
08:56
На Ветеранов забил фонтан горячей воды: пострадали машины
08:46
Три петербургских вуза получат субсидии правительства на полтора миллиарда рублей
08:37
Две погони за полтора часа организовали полицейские в центре Петербурга
08:29
Два предприятия Ахметова приостановили деятельность из-за блокады Донбасса
08:21
На окраине Стокгольма, где живет много иммигрантов, вспыхнули беспорядки
08:13
Совбез ООН сделал заявление в связи со смертью Виталия Чуркина
08:05
На заводе "Мезон" тушили пожар
02:17
Путешественники расскажут, как обойти Землю пешком и чем опасны африканские пингвины
01:58
Союз художников покажет лучшее в Манеже
01:45
«Обе Две» выступят с «Мальчиком»
01:34
Кержаков расскажет, как стать лучшим форвардом
01:12
В Музее восстания машин оживут трансформеры
01:03
СМИ: В правительстве придумали, как ограничить «санкционку» из Белоруссии
00:55
Жители Луги жалуются на лужу, которой 40 лет
00:42
Трамп назначил советника по национальной безопасности
00:10
В Карповку рухнул автомобиль
20/02
Новым начальником транспортной полиции Северо-Запада станет отец замминистра
Предыдущие новости
Архив материалов
Спорт
Версия для печати
21.02.2017 14:08

«Зенит» и «Андерлехт» в Петербурге рассудят греки

Определились арбитры, которые будут работать на ответном матче 1/16 финала Лиги Европы «Зенит» – «Андерлехт» в четверг, 23 февраля, в Санкт-Петербурге. Как сообщает пресс-служба Союза Европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), главным судьей будет Тасос Сидиропулос из Греции.

Его помощники: Дамианос Эфтимиадис и Полихронис Костарас, дополнительные ассистенты — Хараламбос Калогеропулос и Александрос Аретопулос. Все четверо также представляют Грецию.

Ответный матч с «Андерлехтом» пройдет 23 февраля на «Петровском», он начнется в 21.00 мск. Напомним, первая встреча в Бельгии завершилась победой «Андерлехта» со счетом 2:0. Для выхода в четвертьфинал Лиги Европы «Зениту» необходимо забить минимум три гола, и при этом ни разу не пропустить.


Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram или Viber, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

СМИ2
MarketGid News
Infox
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
Фото: пресс-служба ПАО «МРСК Северо-Запада»
13.02.2017 11:27

МРСК Северо-Запада обеспечивает надежное электроснабжение Всероссийских соревнований по биатлону

В дни проведения в Псковской области Всероссийских соревнований по биатлону среди молодёжи и юниоров с 11 по 14 февраля специалисты филиала ПАО «МРСК Северо-Запада»
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
14.09.2016 17:50

Банк «Санкт-Петербург» бесплатно ведет на матчи КХЛ

У клиентов банка «Санкт-Петербург» появилась возможность посетить матчи Континентальной Хоккейной Лиги, не платя за билеты. Для этого достаточно просто принять участие в новой акции «На хоккей по карте»
key.ru
01.09.2016 10:23

31 августа завершился велопробег СПб-Мурманск, проходивший при поддержке КЕЙ

Сеть супермаркетов цифровой техники КЕЙ выступила ключевым партнером велопробега Санкт-Петербург — Мурманск, приуроченного к 100-летию со дня начала движения по Мурманской железной дороге (организатор — клуб ВелоПитер)
Материалы рубрики
Новости
Статьи
«Зенит» и «Андерлехт» в Петербурге рассудят греки
Буре заявил, что отказался от американского гражданства еще год назад
Павел Буре отказался от гражданства США
Российская бегунья вернула золотую олимпийскую медаль
Кержаков и Новосельцев готовятся к ответному матчу с «Андерлехтом»
Лыжник из Венесуэлы не попадёт на ЧМ в Лахти из-за подозрений в терроризме
Германия завоевала семь золотых медалей на чемпионате мира по биатлону
В «Юбилейном» сразились фанаты «Спартака» и ЦСКА
СКА сыграет в 1/8 финала Кубка Гагарина с «Витязем»
СКА обыграл «Торпедо» и завершил регулярный чемпионат на втором месте
Светлана Кузнецова: У меня не осталось обид на Петербург
Почему СКА выиграет Кубок Гагарина
Футбольных хулиганов загнали в ринг
Юбилейное поражение Луческу
Драка в Удельном по пути в Манчестер
Евгений Савин: Какие же мы, футболисты, ограниченные люди
Знакомьтесь - «Санкт-Петербург-арена»
«Фуркад, ты свинья». Что случилось в Хохфильцене
Чьи мечты сбываются
Лахти ждет россиян без допинга
Говорим и показываем
Главное
Последнее

На Ветеранов забил фонтан горячей воды: пострадали машины

В Карповку рухнул автомобиль

Делая ремонт, петербуржец нашел на антресолях французское ружье вековой давности

Сергей Николаев

Подсчитай сам, сколько человек пришло на крестный ход вокруг Исаакия

Галерист и публицист Марат Гельман.

Курорт с переворотом: Как разглядеть Кремль из Черногории?

фото с сайта vk.com, группа "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб"

На проспекте Гагарина поймали оленя

Новости компаний
Фото: пресс-служба ПАО «МРСК Северо-Запада»
13.02.2017 11:27
МРСК Северо-Запада обеспечивает надежное электроснабжение Всероссийских соревнований по биатлону
В дни проведения в Псковской области Всероссийских соревнований по биатлону среди молодёжи и юниоров с 11 по 14 февраля специалисты филиала ПАО «МРСК Северо-Запада»
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
14.09.2016 17:50
Банк «Санкт-Петербург» бесплатно ведет на матчи КХЛ
У клиентов банка «Санкт-Петербург» появилась возможность посетить матчи Континентальной Хоккейной Лиги, не платя за билеты. Для этого достаточно просто принять участие в новой акции «На хоккей по карте»
key.ru
01.09.2016 10:23
31 августа завершился велопробег СПб-Мурманск, проходивший при поддержке КЕЙ
Сеть супермаркетов цифровой техники КЕЙ выступила ключевым партнером велопробега Санкт-Петербург — Мурманск, приуроченного к 100-летию со дня начала движения по Мурманской железной дороге (организатор — клуб ВелоПитер)
#Keystat
18.08.2016 10:22
«КЕЙ» и ФК «Зенит» подвели итоги совместного конкурса #Keystat
16 августа сеть супермаркетов цифровой техники «КЕЙ» и футбольный клуб «Зенит» подвели итоги совместного конкурса #Keystat, который был посвященный футбольной статистике.
ГК «КВС» и Ассоциация «Волейбольный клуб Динамо – Ленинградская область»
23.06.2016 16:04
ГК «КВС» - партнер волейбольного клуба «Динамо – Ленинградская область»
ГК «КВС» и Ассоциация «Волейбольный клуб Динамо – Ленинградская область» приняли решение о продолжении взаимодействия в развитии волейбола как вида спорта и оказанию поддержки волейбольному движению в регионе
Цифровой ритейлер КЕЙ
22.06.2016 09:00
«Ночь Фитнеса-2016» пройдет при поддержке КЕЙ
Цифровой ритейлер КЕЙ выступит партнером сети фитнес-клубов Fitness House во время проведения «Ночи Фитнеса-2016» — легендарной ночи низких цен с 24-25 июня 2016 года
«Главстрой-СПб»
15.06.2016 13:26
«Главстрой-СПб» выступит соорганизатором велопробега «Белые ночи»
Компания «Главстрой-СПб», выступит партнером и соорганизатором городского велопробега «Белые ночи». В этом году традиционную программу дополнят массовые спортивные мероприятия на территорияхжилого комплекса «Северная долина» и нового жилого района «Юнтолово»
SPORT ZONE
25.05.2016 10:21
В Петербурге появились спортивно-игровые площадки Sport Zone
Что может быть лучше, чем собраться компанией и организовать турнир по мини-футболу или хоккею на траве, сыграть партию в бадминтон или настольный теннис? Теперь это стало возможно в любую погоду в новых игровых центрах SPORT ZONE
Tele2
13.05.2016 16:18
Tele2 подготовила сеть к чемпионату мира по хоккею
Сеть Tele2 полностью готова к повышенным нагрузкам в связи с проведением чемпионата мира по хоккею. Техническая служба оператора провела расширение емкости каналов связи в районах проведения массовых мероприятий, в том числе в СК «Юбилейный»
КЕЙ
26.04.2016 09:00
КЕЙ расширяет линейку спортивных гаджетов
В 2014 году ассортимент сети супермаркетов цифровой техники КЕЙ пополнился новой товарной группой – спортивными гаджетами. За 1,5 года продаж «умные» браслеты или фитнес-трекеры перешли из категории новинок рынка в категорию востребованных покупателями товаров
© 2000-2017 Фонтанка.Ру
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.