«Зенит» и «Андерлехт» в Петербурге рассудят греки

Определились арбитры, которые будут работать на ответном матче 1/16 финала Лиги Европы «Зенит» – «Андерлехт» в четверг, 23 февраля, в Санкт-Петербурге. Как сообщает пресс-служба Союза Европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), главным судьей будет Тасос Сидиропулос из Греции.

Его помощники: Дамианос Эфтимиадис и Полихронис Костарас, дополнительные ассистенты — Хараламбос Калогеропулос и Александрос Аретопулос. Все четверо также представляют Грецию.

Ответный матч с «Андерлехтом» пройдет 23 февраля на «Петровском», он начнется в 21.00 мск. Напомним, первая встреча в Бельгии завершилась победой «Андерлехта» со счетом 2:0. Для выхода в четвертьфинал Лиги Европы «Зениту» необходимо забить минимум три гола, и при этом ни разу не пропустить.