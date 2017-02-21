Муниципалы Тярлево заплатят 50 тысяч за нарушения при покупке билетов

Антимонопольщики Петербурга указали администрации МО поселок Тярлево на нарушения закона при заключении контракта на 655 тысяч рублей. За игнорирование конкурса и выбор единственного поставщика муниципалы должны вернуть в бюджет 50 тысяч.

Как сообщил «Фонтанке» 21 февраля руководитель петербургского центра «Трансперенси Интернешнл – Россия» (ТИ) Дмитрий Сухарев, УФАС заинтересовалось праздничными закупками администрации после обращения организации. МО поселок Тярлево потратило на культурную программу в 2017 году 655 тысяч рублей. За эти деньги ООО «3 Апельсина» предоставило 300 билетов на спектакли и концерты. В Тярлево планировали посещать Театр эстрады, Большой театр кукол, театр «БУФФ», цирк и концерт в БКЗ «Октябрьский».

По мнению организации, контракт с единственным поставщиком заключен незаконно, потому что ООО «3 Апельсина» выступает в качестве посредника.

В УФАС «Фонтанке» подтвердили, что жалобу ТИ 21 февраля признали обоснованной. Антимонопольщики обязали должностное лицо, которое подписывало контракт, в течение года заплатить 50 тысяч рублей штрафа.

Напомним, в феврале ТИ проверил праздничные закупки МО «Черная речка» и выяснил, что местные муниципалы оформляют мероприятия как закупку билетов у единственного поставщика и покупают билеты на уже прошедшие концерты.