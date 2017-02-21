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21.02.2017 13:58
2 Комментариев

ФАС может отменить итоги конкурса на строительство депо «Южное»

Конкурсная  комиссия сегодня, 21 февраля, вскрывает конверты с заявками участников на строительство метродепо «Южное» в Петербурге. Одновременно ФАС рассматривает жалобу на проведение конкурса.

По данным «Фонтанки», в антимонопольной службе прошло заседание комиссии по поводу жалобы компании «Геострой», которая участвует в конкурсе на строительство депо «Южное». Как заявили представители потенциального подрядчика, заказчик — Дирекция транспортного строительства — объявил конкурс в виде запроса предложений. Основанием для этого стало одностороннее расторжение предыдущего контракта (с АО Корпорация «Трансстрой»). При этом работы уже были частично выполнены, и, значит, сумма контракта должна быть пропорционально этому уменьшена. Изначально стоимость контракта составляла 6,6 млрд рублей, «Трансстрой» успел освоить 3,1 млрд рублей. ДТС планировала разыграть работы на 4,27 млрд рублей, ссылаясь на индекс-дефлятор. В итоге же был объявлен конкурс почти на 5,5 млрд, а несоответствие с предыдущими заявлениями в КРТИ, который курирует Дирекцию, объясняли так: ранее речь шла только о строительных работах, а теперь в контракт включили и поставку оборудования. По мнению «Геостроя», это свидетельствует об изменении содержания прежнего контракта, а в этом случае закон запрещает объявлять запрос предложений.

По словам собеседника «Фонтанки», представитель ДТС в ходе рассмотрения жалобы заявил, что цена контракта и в 2014 году, и при текущей закупке учитывала стоимость поставляемого оборудования. Такая позиция, по мнению «Геостроя», расходится с ранее сделанными заявлениями КРТИ. Комиссия ФАС вынесет решение в 17.00.

Как ранее поясняли в КРТИ, стоимость контракта — 5,47 млрд рублей – рассчитана с учётом применения индекс-дефляторов и частичного возврата коэффициента снижения заказчика, который был применён к начальной (максимальной) цене конкурса, проводимого в 2014 году. Имеется в виду снижение стоимости со стартовой величины в 9,1 млрд рублей до 6,6 млрд в контракте с «Трансстроем». Кроме того, учтены результаты проведённой тогда государственной экспертизы объекта.

Летом 2014 года контракт на строительство депо был заключен с компанией «Трансстрой», тогда он был рассчитан до 20 января 2018 года. Однако осенью 2016 года стало известно о проблемах с авансированием проекта, а затем заказчик заявил об отставании от контрактных сроков строительства инженерных сетей, административно-бытового корпуса и топливозаправочного пункта. «Трансстрою» вменялось некачественное выполнение работ и отсутствие отчета по авансу на 10 млн рублей за октябрь. В результате контракт был расторгнут.


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комментарии пользователей (2)
mashinostroitel
21 февраля 2017 г. 14:16
Куда не посмотри, везде работает высокооборотистая пила по бюджету.
Udel
21 февраля 2017 г. 14:04
Может пора строить начинать? Или уже поздно...
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