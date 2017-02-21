В Группе компаний «Эталон» поздравили 1000-го покупателя с начала 2017 года

21 февраля 2017 года в центральном офисе Группы компаний «Эталон» (бренд в Санкт-Петербурге – ЛенСпецСМУ) поздравили 1000-го покупателя с начала года. «Юбилейными» покупателями стали Елена Анатольевна и ее супруг Альберт Федорович.

Они приобрели квартиру в новом масштабном проекте Компании – квартале «Галактика».

«Это уже не первая наша покупка в Компании. ЛенСпецСМУ мы полюбили за качество строительства, продуманные планировки, уютные дворы, комфортную инфраструктуру. Квартал «Галактика» нам понравился своим местоположением: близость к трем станциям метро – это, действительно, очень удобно. Спасибо большое за вашу работу!» – прокомментировали свой выбор Елена Анатольевна и Альберт Федорович.

Первых в 2017 году «юбилейных» покупателей, в год 30-летия Компании, поздравил Директор по продажам ЛенСпецСМУ (входит в ГК «Эталон») Дмитрий Сперанский. «Мы рады поздравить вас с приобретением квартиры в нашем новом замечательном объекте – квартале «Галактика». В этом году вы стали нашими первыми «юбилейными» клиентами. Нам приятно, что вы во второй раз обратились к нам за приобретением жилья. Хотим сказать вам спасибо за то доверие, которое вы оказываете нашей Компании на протяжении многих лет», – сказал Дмитрий Сперанский, поздравляя счастливых покупателей. Елене Анатольевне и Альберту Федоровичу вручили памятные подарки: почетный диплом «юбилейных» покупателей, кофемашину, книги основателя Компании Вячеслава Заренкова и символ Компании – Рыжего Кота, который по традиции должен первым войти в новую квартиру.

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