Марк Гэтисс намекнул на закрытие сериала "Шерлок"

Один из создателей «Шерлока», актер и сценарист Марк Гэтисс намекнул на закрытие сериала, передает 21 февраля The Sun.

Четвертый сезон был показан Би-би-си в январе 2017 года, и фанаты «Шерлока» продолжают обсуждать, стал ли он финальным.

«Я честно не знаю, будет ли что-то еще», – сказал Гэтисс. По его словам, невероятно трудно согласовать графики звезд «Шерлока» Бенедикта Камбербэтча и Мартина Фримена.

Кроме того, по словам Гэтисса, четвертый сезон был завершен на очень счастливой ноте, и если это конец, то он был бы рад такому финалу.