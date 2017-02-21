В Симферополе задержали 20 крымско-татарских активистов

В Симферополе полицейские задержали 20 крымско-татарских активистов, сообщает в своем фейсбуке адвокат Эмиль Курбединов.

«Прогнозы об усилении репрессий в отношении гражданских активистов подтверждаются с каждым днем! Сегодня насчитаны задержанные уже в количестве 20 человек, в том числе и те, кто постоянно освещал обыски!» — написал он.

Курбединов также подтвердил, что в Крыму задержан крымско-татарский активист Марлен Мустафаев. Как сообщает радио «Свобода», в его доме в Каменке на окраине Симферополя прошел обыск.

Мустафаева доставили в центр по противодействию экстремизму в Симферополе. Пока нет никакой информации о том, с чем был связан обыск и в чем подозревают активиста. По словам адвоката, Мустафаеву, вероятно, грозит административный арест, как и активистам.